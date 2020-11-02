蚂蚁集团国际暗盘录得 3 宗成交：H 股涨幅区间 35%-50%

蚂蚁集团（06688）H 股将于本周四挂牌，其散户的暗盘交易场要在周三收市后才进行，惟机构投资者已率先交易买卖。新浪港股获悉，国际暗盘交易招股区间为 106 港元到 120 港元，相当于较港股招股价升幅 32.5%-50%。据市场消息，机构投资者之间就蚂蚁的暗盘交易今日录得 3 宗成交，成交价分别为 108 元、115 元及 120 元，较招股价 80 元，升 35%、43.75% 及 50%。

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蚂蚁获近 155 万人认购，打破工行（01398）在 2006 年创下 97.6 万人申购的纪录；冻资逾 1.3 万亿港元，取代了两个月前招股的农夫山泉 （09633）成为香港史上新股冻资王。此外，蚂蚁融资额全球第一，香港第一，单独港股融资仅次于友邦保险 。

蚂蚁公开发售超购近 390 倍，将触发回拨机制，分配增至 334 万手，理论上可以人人一手。有分析认为，虽然理论上能做到一人一手，实际上却不太可行，因为多数人会以甲组认购，若一人一手，甲组尾段的分配非常有限。

由于蚂蚁高市值、科技成份，市场分析认为，蚂蚁最快上市第 10 个交易日收市后被加入相关指数，意味着蚂蚁最快 11 月 18 日收市后同时被纳入国指、科技指数及恒生综指。