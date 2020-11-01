蚂蚁集团：中签号码共有 701696 个

11 月 1 日下午消息，蚂蚁集团在上交所公告发布网上发行申购情况及中签率公告。称中签号码共有 701696 个，每个中签号码对应认购 500 股蚂蚁集团股票。

公告显示，蚂蚁在 A 股发行启动了超额配售和回拨机制。联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 2.51 亿股，占 A 股初始发行股份数量的 15.00%。公告称，由于网上投资者初步有效申购倍数为 872.31 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 3341.45 万股股票由网下回拨至网上。

在 A 股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2.34 亿股，占本次 A 股发行股份数量的 12.17%；网上最终发行数量为 3.51 亿股，占本次 A 股发行股份数量的 18.26%。

在回拨机制启动后，蚂蚁集团网上发行最终中签率为 0.12670497%。

此前，蚂蚁公布 A 股发行价为每股 68.8 元，据此可估算出，蚂蚁的认购金额超过 19.05 万亿，刷新 A 股纪录。

根据蚂蚁集团招股文件，此次其 AH 两地上市分别发行新股不超过 16.7 亿股，合计募集资金 345 亿美元，而这个数额直接刷新了全球资本史上规模最大的 IPO 记录。

从招股资料来看，蚂蚁 A 股 IPO 的联席保荐机构及主承销商包括中金公司、中信建投证券，联席主承销商则有中信证券、华泰联合、申万宏源和中银国际。而在港股方面，蚂蚁集团选择了中金公司、花旗银行、摩根大通和摩根士丹利为牵头行，其他承销商还包括瑞信、建银国际、农银国际、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、招银国际、星展银行等 19 家国内外金融机构。总的来说，蚂蚁金服上市背后有多达 23 家中资和外资投行保驾护航。