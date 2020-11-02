小米 10 至尊纪念版发布第一个基于安卓 11 的 MIUI 12 开发版

IT之家 11 月 2 日消息 感谢IT之家网友 和尚尼姑用飘柔 的热心线索投递，小米 10 至尊纪念版现已发布首个基于 Android 11 的 MIUI 开发版，版本号 MIUI 12 20.11.2，提供多项优化与改进，提高稳定性和流畅度，安卓安全补丁更新至 10 月 1 日。

功能更新方面包括小米相册、主题壁纸、浏览器、应用商店等。

此次 MIUI 开发版内测版还有部分机型延迟发布，包括 Redmi K30 5G、Re dmi K30i 5G、小米 10 青春版、Redmi K30。

据小米社区网友反馈，更新安卓 11 后，可能存在的 bug 包括但不限于启动失败、频繁卡机重启、返回手势失灵（不灵敏）、锁屏异象、小爱同学失效、应用小窗卡顿、王者荣耀等游戏应用状态栏偶现变黑，无法恢复、 王者荣耀较容易被杀后台、来电铃声卡顿、 进入截屏编辑窗口偶尔卡顿（经部分网友反馈将系统 App 相册开启自启动可解决此问题）、部分应用读取截图缓慢、相册内多选图片分享到 QQ 微信等失败等。

此外，还有部分 App 对安卓 11 的兼容性较差，目前已知工行等银行软件更新到最新版可解决，而淘宝保存图片到手机卡顿的现象在更新到淘宝 9.13 版本后已修复，但 微信保存图片卡顿无响应问题依然未解决，用户仍需等待微信更新或 MIUI 更新修复。

IT之家了解到，小米 10 / 小米 10 Pro 基于安卓 11 的 MIUI 12 稳定内测版已发布。