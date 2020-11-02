滴滴网约车宣布上线新西兰，已进入 11 个海外市场

IT之家11月2日消息 滴滴宣布正式上线新西兰，首先在该国最大的工商业和港口城市奥克兰提供快车服务。截至目前，当地 80% 的网约车活跃司机已经在滴滴平台进行了注册。

IT之家获悉，新西兰是滴滴的第 11 个海外市场。2018 年滴滴在墨尔本设立了澳新总部，由当地人才负责运营，滴滴北京和硅谷的团队提供产研协同。目前滴滴业务覆盖澳大利亚的悉尼、墨尔本、堪培拉、布里斯班等 28 个主要城市，拥有超过 150 万活跃乘客和近 8 万活跃司机，已成为澳新第二大出行平台。

2020 年，滴滴海外版图不断扩大：8 月，滴滴在俄罗斯启动运营并迅速扩展到 16 个城市；10 月在秘鲁开国并开始在阿根廷和多米尼加招募司机。目前滴滴的海外业务涉及出行、外卖、配送、支付等多个领域，此外，公司还基于中国经验，在墨西哥、巴西试点新能源网约车队和城市智慧交通项目。

滴滴表示，国际化过程中着重借鉴了 2018 年以来国内安全体系建设的经验。包括号码保护、紧急求助、行程分享、动态安全追踪等技术已经落地拉美和澳洲等地。在巴西、墨西哥，滴滴还推出了行程中安全录像和录音。2019 年，当地的重大安全事故发生率下降了 60%。