搭载 Apple Silicon 处理器、尺寸只有一半，消息称苹果正开发重新设计的 Mac Pro

IT之家 11 月 3 日消息 据彭博社报道，作为向 Apple Silicon 过渡的一部分，苹果正在设计一款外形尺寸更小的新款 Mac Pro。据悉，新款 Mac Pro 的设计与当前的设计类似，但采用了更紧凑的外壳，“大约只有一半大小”。

目前还不知道新款 Mac Pro 是否会取代当前机型，还是会与去年推出的当前 Mac Pro 一起销售。

彭博社称：“苹果工程师目前正在开发一款新的 Mac Pro，它看起来像当前的设计，但体积只有当前的一半。目前还不清楚该款 Mac 是否会取代当前的 Mac Pro，或者是一款额外的机型。苹果的芯片设计可以帮助该公司缩小电脑的尺寸，因为提高了功率效率，但目前的 Mac Pro 体积很大，部分原因是为了安装额外的存储驱动器和图形芯片等组件。”

IT之家了解到，新的 Mac Pro 不会在 2020 年推出，大概会在 2021 年或 2022 年发布。苹果正计划将其所有的 Mac 转向 Apple Silicon 而不是英特尔芯片，但该公司预计这一过程需要两年时间。

预计下周的活动中，苹果将推出 13 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air，这些产品都将配备 Apple Silicon。