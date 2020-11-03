ARM 中国的闹剧：英伟达 400 亿收购交易的最大阻碍

据报道，英伟达计划以 400 亿美元收购英国芯片设计公司 Arm。但这笔交易在中国面临着新的难题。据报道，Arm 的中国合资公司首席执行官吴雄昂（Allen Wu）持有该合资公司 17% 的股份。根据公司注册文件，吴雄昂于去年 11 月接手了一家关键投资公司，目前控制着 Arm 中国六分之四的股东。

吴雄昂控制的两家公司已在深圳提起诉讼，指控 Arm 和其在合资公司的主要合伙人（私募股权公司厚朴投资）在 6 月份将其非法免职。目前，吴雄昂仍管理着 Arm 中国的日常运营工作，并掌管着该公司的印章，对公司业务仍具有合法控制权。这也使得吴雄昂成为英伟达收购交易的一个主要障碍。

一名熟悉 Arm 中国董事会的知情人士说，他认为这笔交易的成功率只有 50%。另外两名知情人士透露，Arm 的当前所有者日本的软银集团已任命软银在中国团队的主管 Eric Chen 负责协调吴雄昂的退出事宜。他们称，讨论的遣散费大约在 1 亿到 2 亿美元之间。知情人士说，9 月份的时候，双方似乎已经快达成和解，吴雄昂和 Eric Chen 都已经分别告诉同事们，吴雄昂将在月底前离职。

但是吴雄昂持有的 16.6% 的股份价值一直是问题症结所在。吴雄昂认为，自 2018 年成立以来，Arm 中国的价值已经增长五倍，至今天的 500 亿元人民币（75 亿美元）。目前尚不清楚，吴雄昂是打算持有还是出售这些股份。双方仍在调停阶段，并且也有可能达成协议。但最近，吴雄昂又告诉同事说，他是否会离开 Arm 中国仍然不确定。熟悉软银和厚朴的知情人士则表示，谈判可能会一直拖延。

Arm 中国负责 Arm 在中国地区的授权许可交易，同时也会开展一些研发工作。2018 年，软银称，Arm 中国贡献了该公司五分之一的总销售额。6 月份，Arm 中国的董事会以 7-1 的投票结果，决定罢免吴雄昂，原因是吴雄昂被指与他的 Alphatecture 投资基金存在利益冲突。

一名发言人称，吴雄昂从一开始就已经向董事会披露了该投资基金的存在。Arm 中国的闹剧发生之际，正值 Arm 和英伟达准备向中国市场监管机构申请批准收购交易的关键时刻。向中国市场监管机构提交申请时，需要 Arm 中国的配合及 Arm 中国的数据。两名知情人士透露，Arm 和英伟达尚未向监管机构提交任何文件，其中一人表示，背后的原因是他们难以获得合资企业的控制权。

两名熟悉 Arm 中国的知情人士表示，在 Arm 中国内部，吴雄昂已经组建了自己的安全团队，拒绝 Arm 或 Arm 中国董事会的任何代表进入该公司，并且 Arm 总部发送给员工的邮件也被系统过滤器屏蔽。

Arm、软银和英伟达均拒绝发表评论。吴雄昂未回复评论请求。Arm 中国发言人称，不会对任何猜测发表评论，并且将对 “任何散布谣言企图损害公司声誉的机构和个人”采取法律行动。该发言人还表示 “一个稳定的 Arm 中国，符合所有人的最佳利益。”