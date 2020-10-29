英伟达 CEO 黄仁勋：希望将 AI 技术带给 Arm 客户

10 月 29 日消息，据国外媒体报道，英伟达 CEO 黄仁勋当地时间周三表示，Arm 最有吸引力的部分是他们的客户网络，他希望能将英伟达的人工智能技术带给 Arm 的客户。

从外媒的报道来看，黄仁勋是在 Arm 母公司软银的年度供应商和客户活动上，发表远程演讲时，谈及客户网络是 Arm 最有吸引力的部分和他希望将人工智能技术带给 Arm 客户的。

黄仁勋这一番表态，也再一次告知外界，他们收购 Arm 看重的是生态及扩展 AI 的潜力。

英伟达是 9 月 13 日在官网宣布有意收购 Arm 的，当时他们就表示已经同 Arm 的所有者软银集团达成了最终协议，以现金加股票的方式收购 Arm，交易估值 400 亿美元。

在当时宣布拟收购 Arm 时，英伟达就表示，这一收购，将把英伟达领先的人工智能计算平台与 Arm 庞大的生态系统向结合，打造人工智能时代首屈一指的计算公司，加速创新，并向庞大、高增长市场扩张。

黄仁勋当时也表示，人工智能是我们这个时代最强大的技术，开启了新的计算浪潮，在未来几年，数万亿运行人工智能的计算机将创建一个新的物联网，英伟达与 Arm 的结合将打造出一家在人工智能时代的卓越公司。