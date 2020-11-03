滴滴出行：10 月国内月活用户突破 4 亿

11 月 3 日下午消息，滴滴出行今日宣布 10 月国内月活用户突破 4 亿，随着 10 月 “滴滴喵喵节”的上线及多品类、品牌发力拓展，目前滴滴月度活跃用户持续增长。

滴滴出行董事长兼 CEO 程维在公司内部 “在一起”全员会上表示，感谢每一位用户和司机师傅。年初面对疫情对交通出行的巨大冲击，滴滴和广大司机师傅共同努力，全力抗击疫情。网约车、花小猪、出租车实现快速增长。以多品牌发展的战略，为细分人群提供便宜、确定性高的好服务，积极推进出租车改革和融合发展；青桔单车在 10 月 23 日峰值突破 2300 万单；橙心优选在今年快速启动，目标是拿下社区团购赛道第一名。

今年 10 月 “滴滴喵喵节”上线，以集齐虚拟猫的方式，发放现金奖励和真钻大奖。此次 “集猫”活动覆盖打车、骑行、自驾等多个出行场景，目前活动已发放超 5.46 亿只虚拟猫。

基于服务多元化发展，今年滴滴推出了青菜拼车、快的新出租，以及定位年轻用户市场的网约车新业务花小猪；在公共交通方面，滴滴导航已开放至乘客端，实时公交业务覆盖城市超 104 个；社区团购平台橙心优选在 9 月 29 日全国日订单总量突破 280 万单，截至 10 月底，服务拓展到 11 个省市。

程维近日在接受央视《新闻联播》采访中表示，在 “十三五”期间，滴滴年运送乘客量超过 100 亿人次，今年国庆节前，创下了单日为全球提供 6000 万次服务的新纪录。滴滴未来会在智慧交通、自动驾驶等领域加大科技的投入。