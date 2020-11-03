韩媒：三星 Galaxy S21 将在明年 1 月下旬至 2 月初上市

IT之家11月3日消息 据韩国权威媒体每日经济新闻 （매일경제）昨日报道，三星为了尽快填补华为空缺并应对苹果 iPhone 12 系列的压力，决定将其新一代旗舰机型三星 Galaxy S21 系列将提前一个半月发布和上市。

根据行业人士的消息，三星电子决定在明年 1 月举办其 Galaxy S21 的全球发布活动，并最迟将于 1 月下旬至 2 月初正式推出该系列产品。

众所周知，代表三星电子智能手机双旗舰之一的 Galaxy S 系列通常在每年的 2 月或 3 月举行发布活动，并于 3 月或 4 月中旬上市，但目前 Galaxy S20 于 2 月 12 日发布，并于 3 月 6 日同步发售，而 Galaxy S21 比这种做法还要再早一个半月。

韩国手机行业的一位官方人员表示：“三星电子将很快在龟尾，庆北和越南的工厂开始大批量生产该系列机型。”

内部人士透露，三星电子计划通过将 Galaxy S21 提前上市以抗衡苹果最新的 iPhone 12 系列，同时锁定华为空缺出来的市场份额。

此外，由于人们预期新冠疫情将持续到明年，因此三星电子应在这个大约的时间内灵活安排新产品的发布时间。

IT之家曾报道，外媒 SamMobile 和 AndroidCentral 各自分别通过自己的渠道确认，三星准备在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列，按照三星往年情况来看，发布与上市间隔半个月是可以相信的。

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks