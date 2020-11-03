【IT之家评测室】不妥协不迁就亦不跟随，索尼 Xperia 1 II 体验评测

如果说这世上有一个牌子的手机厂商不为赚钱，那一定是索尼。今年 2 月份就已经发布的新品，却拖到 10 月份才在大陆发售，硬生生把首发骁龙 865 的先遣军桥段演出了秋风萧瑟迟暮英雄的即视感，这要是搁在那些本身就在供应链方面处于弱势的小众手机品牌眼里，索尼就是个憨憨。忍不住的索粉在 6、7 月份估计已经入手了港版，可没想到索尼来了个背刺，国行不仅全系由 8GB 升级到 12GB，还出了个青山绿限定配色，你说气不气人。

俗话说被偏爱的才有恃无恐，延期上市的索尼究竟还能否打动消费者的心呢？IT之家现在拿到了一台青山绿限定配色的 Xperia 1 II，接下来就为你揭晓答案。

外观与设计

Xperia 1 II 的包装盒一如既往的索尼风格，两个硬纸盒中间夹着几片废纸，一个硬纸板和手机，充电器、耳机、数据线这些配件还是功能机时代的黑色涂装，出厂不贴膜也不送套，整个盒子拿在手里轻飘飘的，好像里面根本没放手机，老实说华强北做的山寨 iPhone 包装盒都比它精致，这就叫环保。But，千万别被这些表象给欺骗了，真正的索粉从来不会在意这些细节，只要让他们看一眼索尼 Xperia 1 II 的本体，就喜欢得挪不动步，比如我。

第一眼见到这个青山绿配色的时候，我一度怀疑自己不是色盲就是色弱。它和刚发布的 iPhone 12 绿色有的一拼，别误会！我说的是饱和度。可就是这种 10 个人里有 9 个都会错看成灰色的后壳，却让人越看越上头。它有点像长满翠树的青山上，山谷间弥漫的雾气一样，绿得朦胧而不真实，让人怎么也无法形容她的美。Xperia 1 II 看久了有种内心平静的感觉，有种不会掀起任何波澜的惬意，无意与那些闲言碎语的人逞一时的口舌之快，只想安静的握着她，流着口水，淡淡凝视。虽然我个人更喜欢梨月白配色，但青山绿看起来会更加的与众不同。

Xperia 1 II 很长，像个九头身的美女一样轻盈而高挑。所以我前面说的包装盒轻不是没有道理的，181g 的裸机重量拿在手里没什么负担，女生也能单手掌握。至于手感，不亲自上手是绝对体验不到的，直屏加方正的机身线条，抛光亮面的金属中框，边缘的斜切倒角作为缓冲，再加上索尼祖传的质感打磨，让你感觉金属中框和背壳玻璃完全浑然一体，没有任何区别。

屏幕边缘细腻的水滴过渡，更是像极了 Lumia 时代的 NOKIA，真的往上滴水的时候，恰似荷叶上打滚的露珠一般，这才是真正的水滴屏，也是我最佩服索尼的地方，一个直屏的方正造型，却比那些大曲率的曲面屏手机握起来更滑更顺，典型的教做人水准。如果你拿着它觉得不舒服，那可能是你的手有问题。

Xperia 1 II 这次将镜头模组由中间移到了左侧，让出来的位置留给了 NFC 和无线充电模块，好不好看因人而异，但蔡司的 Logo 往这儿一摆，瞬间就有内味儿了。无论是能按跷跷板的镜头凸起，还是外置的闪光灯，我行我素的索尼从来不讨好任何人。索尼为这组镜头配备了一颗 3D iToF 镜头和蔡司 T * 镀膜，对焦速度和抗眩光能力都值得期待。索尼骨子里的技术宅基因也慢慢展现了出来。

背面其他的部分是极简风，没啥好说的。但中框的部分，却值得好好的说道一番。首先是左侧这个无需取卡针的卡槽设计，索粉再熟悉不过了，松软的卡槽盖加上 3 选 2 的长槽位，拍片狂人的大满足；而且拔插 Sim 卡时不用再对着重启的机器傻等，爹青结；顶部靠左的位置有一个来自未来的先进科技，3.5mm 耳机接口，边充电边听歌舍我其谁，只是横屏打游戏的时候，插着耳机操作不太方便；

右侧是只有索尼还坚持在旗舰上采用的侧边指纹识别电源键，以及一个实体的拍照按键。

别急着喊就这，因为当你知道它支持微信指纹支付的时候，可能会笑的像个孩子一样。

不过有两个地方实在不能说是进步，一是中框上招摇过市的天线条，三条边七条黑杠，搁在索尼 XZ Premium 那个年代，强迫症发作起来简直不要太快。二是底部采用 USB-C 接口，却只给了 18W 的充电器，我怀疑某友商的快充灵感就来源于此。

至于正面的设计，索尼 Xperia 1 II 简直就是个三好学生。直屏 + 全平衡的对称结构，2.5D 弧面过渡，上下一大一小的双扬声器，到处都写着独特二字。当然，最独特的一定是这块 21:9 的 4K HDR OLED屏幕。

先说缺点，21:9 的屏幕比例注定了它在观看主流视频网站的资源内容时，屏幕左右两侧有大黑边，强行满屏观看一定会出现看不到字幕或斩头砍腿的情况。这块屏幕的刷新率只有 60Hz，即便考虑到 4K + 高刷很大概率会造成续航问题，但在国产品牌已经全面普及高刷新率的大环境下，日常使用的体验一定是有差距的，可惜高通骁龙 865 对 4K 分辨率的刷新率支持只到 60Hz，这点还真不能全怪索尼。还有就是保留了额头和下巴，不是那种四边接近等宽的真全面屏。

接下来全是优点，非异形屏的规整在视觉上有一定的优势。额头和下巴在横向握持手机的时候，也能减少误触。这块屏幕本身的素质，又是顶级的。6.5 英寸的 OLED 带鱼直屏，3840x1644 分辨率、像素密度 643ppi，属于目前手机 OLED 屏幕里最高值。在多数情况下，屏幕的渲染分辨率是 2520x1080，但也比 1080P 的 FHD + 屏幕要更加清晰。

支持 HDR 和 8 抖 10Bit 色深、100% DCI-P3 色域、搭载 X1 for mobile 图像处理引擎，配合 CineAlta 提供的大师模式预设，支持 ITU-R BT.2020 (REC.2020) *3 色彩空间，可以说直接把自家电视上的技术都搬了过来。

亮度方面，手动最大亮度 373nit，自动最大亮度 600nit，HDR 峰值亮度 1100nit，参数比主流的 FHD + 旗舰略低，但在一块 4K 面板上，这样的表现也在情理之中。4K 分辨率带来的细腻显示效果，让你在浏览图片和观看视频时可以看到更多的细节，广色域和原彩显示，也会令显示的内容更加真实。

索尼这次在显示方面还新增了两个系统级功能，一是图像抖动模糊降低，这个功能在此前被外界传为可以等效 90Hz 刷新率，但实际上它只是用来减少连续滑动屏幕内容时的拖影，你可以把它理解为显示器上的减少屏幕残影。该功能对续航的负担较大，重度手机党慎开。二是在标准模式下，白平衡调节里新增了更加专业的预设白点值，可以手动选择如 D50、D55、D61、D65 等专业人士需求的数值，更有利于照片视频的回放和后期处理等。不过一般的用户直接开启大师模式，让系统自动调整白平衡就 OK 了。

可以说除了没有高刷和软件适配的问题，Xperia 1 II 的屏幕无论是硬件还是色彩都一步到位，无可挑剔了。21：9 的屏幕观看 4K HDR 电影极度舒适，不仅画面没有黑边，清晰度和色彩也让观影体验十分震撼。声效方面，它支持 3.5mm 耳机接口和索尼独家的 360 Reality Audio 实景音效，在佩戴耳机的时候可以根据耳道结构生成专属的声音配置文件，增强声音的沉浸感和细节。如果是外放，它也支持杜比全景声，可以根据自己的需要来选择声音配置预设，或者自定义调节均衡器，让立体声的效果更强。

Xperia 1 的特色功能动态振动也继承了下来，在播放歌曲和视频的时候，机身能够根据声音的节奏发出振动。这个功能在有些场景特别合适，但有些场景又显得多余。另一个智能风噪滤波器的功能显然要更加实用，通过内置麦克风录音时会智能降低风噪干扰，对于喜欢在户外录制视频的用户有一定的帮助。

在工业设计方面，索尼 Xperia 1 II 交出了一份令人满意的答卷。你可以不喜欢它的外观，却也无法否认它精致的做工。Xperia 1 II 在设计细节的方方面面，都透露出一股文艺青年的气息。对索尼来说友商流行什么不重要，保持个性永远是最重要的。你见过索尼手机推渐变色么？你见过索尼手机推异形屏么？你见过索尼手机用屏下指纹么？好像都没有。但你说它的设计落后么？好像也没有。

配置与性能

接着我们来看一下 Xperia 1 II 的配置。高通骁龙 865 处理器、4K HDR OLED 屏幕、60Hz刷新率、12GB 内存 + 256GB 存储、支持储存卡扩展、4000mAh 电池、18W 充电规格、IP68 级防水防尘、支持 Wi-Fi 6、5G、NFC 和双卡双待，支持 Qi 无线充电，对于 2020 年的中国手机市场来说，除了没有高刷，其他都已经赶上甚至超越了旗舰规格。什么？你说充电有点慢？这个好办，以后不送充电器就行了。

骁龙 865 的手机，性能是什么水平，相信大家都很清楚。我这里不再跑分，直接拿最新的移动端综合性能测试软件「原神」来聊一聊 Xperia 1 II 的游戏体验好了。

首先，Xperia 1 II 进入游戏后就遇到了一个问题，游戏画面无法全屏显示。为此，我又用米哈游旗下的另一款性能测试软件「崩坏 3」和「和平精英」进行了测试，结果崩坏 3 能正常全屏显示，和平精英又不行，腾讯咱管不了，但索尼你是不是该让 PS4 团队敲打一下米哈游啊。

第二个问题是，「原神」在 Android 设备上本来就只有 720P 分辨率，而 Xperia 1 II 可是 4K 屏，这就导致游戏画面看起来全程近视眼视角。你再看看隔壁的「和平精英」一上来直接就给你超高清 4K 贴图画质和极限帧数，可以说在 Xperia 1 II 的手游体验完全就看厂商的适配有多良心。

性能方面，咱们不绕弯子，直接「原神」+「崩坏 3」套餐走起。原神这个游戏只要开启 60Hz，直接就提示性能压力大，但是考虑到 Xperia 1 II 是一台 7999 元的旗舰产品，我们就直接开启 60Hz，全高特效进行测试。30 分钟的游戏中，原神的平均帧率为 53.4 帧，在一些聚怪后放大招的场景，帧数波动比较大，最低会掉到 40 帧左右。

总体而言，Xperia 1 II 的表现很稳，多数时候帧数都在 50 帧以上，没有出现掉帧情况，而且机身温度居然没超过 40 度，这点令人比较惊喜。30 分钟游戏后手机耗电 16%，属于主流旗舰手机玩原神的标准耗电量。

720P/60Hz 都跑不满，「原神」这么吃硬件？一开始我也是这么想的，直到打开了「崩坏 3」的成绩。在崩坏 3 中我们同样以最高画质和特效运行，30 分钟的游戏中平均帧数为 54.2 帧。

再看看帧数曲线图，除了前 7 分钟，之后好像还挺稳的。但请大家注意，前 7 分钟里，帧数最低可是连 30 帧都不到，比「原神」还要低上不少，这不是狄拉克之海，也不是量子奇点，而是「后 崩 坏 书」。同样，30 分钟游戏后耗电 16%，看样子米哈游的游戏，都有种特殊的气质。

Xperia 1 II 进入游戏后游戏增强器功能会自动运行，里面提供了非常丰富的设置选项。上面的游戏测试，就是在开启了游戏模式里的性能优先选项下进行的。在游戏模式设定菜单中，有一个非常厉害的功能，H.S 电量控制。开启之后只要连接数据线充电，系统就会绕过电池而改成直接为主板供电，以此来减少边充电边玩游戏时的发热，经过测试开比不开手机表面的温度平均会低个 2-3 度，妙啊。

而在游戏增强设定中，有一个「Competition set.」选项，打开之后游戏会一直运行，无法退出，对挂机党来说就很实用了。其他选项也都是游戏助手类工具的标配，可以说索尼在这方面还是比较用心的。

系统与功能

接下来，我们聊聊系统。如果用一句话来形容 Xperia 1 II 的系统，那就是硬件有多硬，系统就有多软。用过原生安卓的小伙伴应该知道，GMS 服务是原生安卓的灵魂，任何涉及到系统服务方面的功能，都离不开谷歌套件。剩下的功能只能说是 Android 系统的框架基础。而Xperia 1 II的系统，要比原生稍微再强上那么一点。

国行 Xperia 1 II 在本土化功能上做了一些不错的努力和探索，这部分是值得肯定的。比如说专属的节电优能 App，可以管理应用的自启动；将原生安卓底部的谷歌搜索框替换成了百度搜索；双击屏幕侧边缘可以呼出侧感快捷工具栏，左右侧都支持，里面支持自定义 8 个快捷应用和 3 个快捷开关，还集成了单手模式和多窗口分屏功能；再加上前面提到的游戏助手和微信指纹支付，好像还不错。然后就… 就没有了，所以找不到其他国产手机上的本土化便捷功能，让一些用户一时难以适应。

左侧为原生系统的应用抽屉，中间和右侧是水水稍作定制的桌面和通知中心

有些地方，是索尼可能做了些尝试但力度不够，难以达到用户预期的。比如系统的图标，UI 样式，索尼做了统一处理。有人可能会问，不就是统一套了个圆形么？但是你仔细看，自家时钟的图标、浏览器、游戏增强器是拟物化的，文件是 Material Design 抽象设计，其他又是扁平化设计，第三方应用则是真套壳，可以说明明采取了套壳规范，但依旧给人一种五花八门的感觉。更别说什么通知栏、控制中心、应用抽屉啥的了，就是直接用的原生安卓样式，一点没改。好在索尼手机支持更换桌面、图标，第三方桌面插件更是来者不拒，经过简单的定制，把系统弄得美观一点问题不大。

还有就是索尼的换机助手 App——Xperia Transfer 2，这款 App 的 UI 和体验设计的都还不错，但问题就在于可同步的选项还是偏少，尤其是不支持应用数据的同步，等于你还要重新装一遍应用。而且索尼的云备份只支持备份到谷歌，你懂的。综合来看，Xperia 1 II 的系统只适合用惯了原生安卓，并以 GSM 为核心服务的用户，也就注定了索尼手机小众的命运。

拍照与影像

最后咱们聊聊相机。Xperia 为开头的数字新系列，这两代在镜头上一直都追求平衡的理念。三颗镜头都是 1200MP，一颗 24mm: 1/1.7 英寸的主摄、一颗 70mm: 1/3.4 英寸的长焦、一颗 16mm: 1/2.55 英寸、124 度的广角，其中主摄支持 OIS/EIS 混合防抖，3 倍光学变焦，支持 RAW 格式和 HDR 高动态范围照片，每秒 20 张高速连拍，最高 120FPS 的 4K HDR 影片录制。可以说没有一颗是凑数镜头。

但是，索尼自带的相机 App 又一言难尽，界面 UI 很简洁，拍出的照片观感却比较一般。三个镜头需要分别变焦不说，还不能记忆，每次切换镜头都需要重新滑动变焦手势。而且很多索尼拍照和视频录制上的特性，都无法体验。这到底是怎么一回事儿呢？

原来除了相机 App，索尼还专门开发了两款专为拍照和视频录制所准备的 App，摄影大师和电影大师。光听名字就倍儿有逼格。界面风格上更是毫不含糊，完全参照了索尼单反相机上的 UI 和图标风格，该有的参数应有尽有，老法师看了绝对会感到无比亲切。

当然这些 UI 可不仅仅是摆设，交互和功能也非常专业。比如摄影大师中可以选择手动挡、自动挡，也可以独立选择镜头的焦段，三颗镜头的焦段互补衔接，对焦方式可以选，快门速度、ISO、快门，白平衡、对焦区域之类的通通都能调，甚至还支持人物和动物的眼部追焦功能，交互方式大多也是采取单点开启菜单、单点选择 / 取消、上下 / 左右滑动拨盘等方式，一比一还原了相机上的操作，仪式感爆棚。

电影大师中同样如此，不同的是电影大师在摄制之前，需要创建一个固定分辨率和帧数的项目文件，一旦创建后在该项目里拍摄的视频，无法再调整这两项参数，不过进入项目后，还是可以进行诸如手动匀速对焦、滤镜风格选择、白平衡、ISO、快门等参数的详细设置，甚至连底部都会显示声音监视、录制长度、编码格式等等信息，也可以直接点开录制好的视频进行应用内预览，可以说有点相机拍照基础的用户，都会选择这两款应用而不是自带的相机应用。

至于具体的效果如何，IT之家也给大家简单的拍摄了一些样张：

白天

食物

夜景

总结

其实，水水对索尼 Xperia 1 II 的看法可以用一句话来概括：「一块能打电话和拍照的荧幕工艺品。」打电话说的是它的基础属性，也就是手机。而工艺品说的是 Xperia 1 II 登峰造极的做工，它完美的诠释了什么叫做7999元的手机该有的设计，除了一些硬件特性没有做到最强之外，外观上无可挑剔，调色技法也是炉火纯青，就像是一件工艺品一样，值得拿在手里细细把玩。

拍照和荧幕说的是 Xperia 1 II 最大的卖点，影像和影音娱乐，硬件上有强大的参数和调教做支撑，UI 和交互上又有匹敌索尼相机的专业度，在这两个方面，索尼绝对会给用户带来惊喜。当然，这个过程中也伴随着很大的学习成本，索尼从来不会迁就用户降低使用门槛，专业知识的高度，决定了你对 Xperia 1 II 屏幕和影像系统的使用上限。

而它的不足也和工艺品一样，实用性不够。这里的实用性自然指的是 Xperia 1 II 的系统，甭管国行还是什么行，拿到它没有一点刷机知识和极客的折腾精神，你很难拥有目前成熟的国产定制安卓那样丰富完善的功能服务体验，但如果你是一个追求个性，动手能力强大，专业知识过硬的玩家，Xperia 1 II 或许是你最好的选择，一台足够有格调而又在某些方面坚守着最后一片净土的手机。