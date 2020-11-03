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小米与泰尔实验室签约共建智能物联网联合实验室

TechWeb 2020/11/3 18:28:14 责编：孤城
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11 月 3 日，在北京小米移动互联网产业园，小米 IoT 平台部总经理范典与中国信息通信研究院泰尔终端实验室主任魏然分别代表双方签署了智能物联网 AIoT 联合实验室合作协议并为 “小米&泰尔智能物联网（AIoT）联合实验室”揭牌（以下简称联合实验室）。

小米&泰尔智能物联网 (AIoT)联合实验室将围绕智能物联网，如智能家居等的典型应用场景，开展用户体验研究，方案制定，测试评价，以及新技术与新场景探索。联合实验室将分别在小米亦庄产业园和泰尔翠湖基地建设。打造一站式服务平台，为小米及小米 IoT 生态合作伙伴提供技术指导、标准解读、测试方案定制、测试验证以及技术咨询和培训等服务。助力小米及小米 IoT 生态合作伙伴不断提升产品品质和用户体验。实验室也将联合行业其他合作伙伴共同打造行业标准与测评方案，推动行业健康有序发展。

作为全球领先的 AIoT 智能家居品牌，小米物联网平台已连接设备数超过 2.71 亿台，服务于全球 5599 万个家庭，人工智能助理小爱同学月活跃用户数超过 7840 万，丰富的智能产品极大地促进了互联互通。针对用户和消费者在小米 AIoT 场景中的个性化、多元化的需求，在确保系统稳定的同时自由增减、迭代产品，满足消费者的不同需求成为了一项重大课题

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关键词：小米

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