霍尼韦尔公布未来十年量子计算路线图

谈起量子计算，相信大家对于 IBM 和 Google 都不陌生，他们也被认为是行业的先驱与领先者。

除了这两家耳熟能详的企业外，还有一个玩家值得行业关注，那就是霍尼韦尔。作为一家《财富》全球 500 强的高科技企业，霍尼韦尔的高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术、特性材料以及物联网等多个领域。

虽然这些领域距离量子计算有些距离，但却都是量子计算的重要潜在应用场景，特别是诸如航空工业，对于算力的需求是显而易见的。所以，霍尼韦尔对于量子计算也是信心满满，表示将会致力于打造世界上最强大的量子计算机。

在这条道路上，Model H1 可以说是个重要的里程碑。

霍尼韦尔推出的量子计算机 Model H1 采用了囚禁离子技术，相比更成熟的超导量子位，离子阱的优势在于量子比特相干时间要长很多，可以执行高保真度的量子态测量与量子门操作。理论上讲，离子阱中的任意两个量子比特可以相互作用，计算的准确率也比超导量子技术要更高。采用该技术后使得 H1 整体拥有 10 个完全连接的量子位，它将会达到 128 的量子体积。

当然，Model H1 并不是单纯的实验室产品。霍尼韦尔表示，H1 将会通过 Azure Quantum 平台提供给企业他们正在与 Zapata Computing 和 Cambridge Quantum Computing 合作完成此项目。

此外，霍尼韦尔还公布了未来十年整体量子路线图，计划从 10 个量子比特到 40 个量子比特，并向下一代容错、可大规模部署的设备迈进。霍尼韦尔还表示，量子计算路线图表现了其对于量子业务实现商业规模的信心，霍尼韦尔将会基于云服务模式，为企业客户提供使用霍尼韦尔现有最先进系统的机会。