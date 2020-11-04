索尼计划将中国工厂的 PS5 空运回美国：每卖一台亏损约 1135 元

IT之家 11 月 4 日消息 疫情扰乱了供应链，次时代游戏机还有一周多就要到来了，微软和索尼都在尽力为节日季备足 Xbox Series X/S、PS5 的库存。现在看来，索尼甚至准备好亏损也要卖 PS5，每卖出一台 PS5，索尼可能会损失高达 170 美元。

PS5 的价格数字版为 399 美元，普通版为 499 美元。这款游戏机将于 11 月 12 日在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、墨西哥和韩国上市，全球其他地区将在 11 月 19 日拿到 PS5，不过包括印度在内的许多地区还没有确定的发售日期和预购信息。

据《金融时报》的最新报道称，索尼计划通过空运而非海运将 PS5 设备从中国运到美国，以便有足够的库存。因此，可能会看到索尼在 PS5 销售初期的几个月里亏损。报道称，再考虑到索尼亏本卖 PS5 硬件，综合估算，索尼每卖一台 PS5，硬件上大约亏损 170 美元（约合 1135 元）。

根据报道，索尼并不希望在三年内实现 PS5 销量的收支平衡。索尼首席财务官 Hiroki Totoki 告诉投资者，硬件已经不是重点，“我相信竞争的本质不是（PS5 的）年利润，而是我们能在长期内拓展多少游戏领域。”

IT之家了解到，虽然索尼预计 PS5 的初始库存较低，但它希望从推出到财政年度结束，即 2021 年 3 月，PS5 的销量能超过 PS4。