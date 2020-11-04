零工经济走到十字路口：加州 Uber 司机身份即将投票决定

Uber 及其盟友向加州提议将送餐员、网约车司机视为独立承包商而非员工。本周四，加州将会对这一提案进行投票，看看是否应该支持，此次投票将会决定零工经济的未来。

多年来，零工经济业务模式引起无数法律和立法纠纷，这次投票标志着纠纷达到新的高潮。企业们认为，这场争论至关重要，它可以确保新一代工作人员可以自由选择何时工作、自由决定以何种方式工作。反对者认为企业们只是打着伟光正旗号剥削员工，它们盘算的是只是如何避开员工相关成本。

投资者希望提案能够通过，受到刺激，周二时 Lyft 股价上涨 7%，Uber 上涨 2.8%。10 月 26 日的投票调查显示，支持者似乎稍占上风。

为了给投票造势，Uber、Lyft、Doordash、Instacart 和 Postmates 已经投入 2.5 亿美元，这场声势浩大的活动成为加州历史上最昂贵的投票活动，其中一些企业甚至扬言如果输了就会关闭加州业务。

在投票的最后时刻 Uber 仍在努力。周一晚上，Uber 发邮件给加州客户，希望他们投票支持提案，在过去几个月它竭尽全力加强宣传，比如在户外广告板投放广告，频频发送文本信息，在 App 内推送通知。

62 岁的简 · 克鲁格（Jan Krueger）是 Lyft 的兼职司机，她在肩上绘下 “Mom Lyft”纹身。克鲁格说：“这场争论打动了我。我想在我想开车的时候继续开车，想为谁开就为谁开。”谈及乘客和她的司机朋友，克鲁格说：“人人都很担心企业会离开或者涨价，或者不再在偏远地区提供服务。”

加州法律要求企业对工作人员的工作方式加强控制，这样才能让那些员工工作人员满意。不过 App 却认为新法对它们来说不合适，因为它们只是技术平台，不是招聘单位，至于司机如何工作由司机自己控制。

企业甚至威胁说如果加州强迫企业增加福利，比如接受最低工资，交纳失业保险、医疗保险，它们会裁减 80% 的司机、将价格上涨一倍，甚至考虑离开加州。

Uber、Lyft、DoorDash、Instacart 和 Postmates 为了挑战新法还闹到法庭，但法官目前仍站在对立面。在最近的上诉中 Uber、Lyft 输了官司，如果提案被否决，它们的选择面将会进一步缩小。

在 2019 年 Uber 全球送客、送餐毛交易额中，加州占了 9%，约为 16.3 亿美元；在 Lyft 总的送客毛交易额中，加州占了 16%。

司机已经分成两大阵营，有人赞成提案，有人反对。洛杉矶 Uber 司机克里斯汀 · 林特加利（Christine Tringali）认为企业的行为十分可耻，他说：“居然有人不遗余力投机取巧，只是因为他们不想为司机支付最低生活工资，不想让他们安全工作。要知道我们和其它人一样卖力工作。”

加州大学伯克利分校政府研究所在 10 月 26 日的调查中发现，46% 的投票者将会投票赞成企业提案，42% 反对，剩下的还没有决定；当时有 6600 多名加州公民参与调查。