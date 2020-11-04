vivo S7e 官宣：支持 5G，或搭载联发科天玑 800U

IT之家 11 月 4 日消息 今天 vivo 官宣了一部 5G 新机——vivo S7e，主打 “超薄超清晰，照亮你的美”。

官方放出的海报显示，vivo S7e 采用 6400 万超清影像系统，搭载 3200 万像素超清自拍摄像头，新机采用渐变色设计，除此之外官网未公布新机的其它信息。

实际上，vivo S7e 的渲染图和配置此前已经在网上曝光，外观部分，vivo S7e 正面采用水滴屏设计，背面为竖排三摄方案，三摄镜头模组中间包含一颗条形闪光灯。机身背面左下方，保留了 vivo 的品牌 Logo。主要配置上，据悉 vivo S7e 整机尺寸为 161×74.04×7.73mm，重量控制在了 171g。屏幕为 6.44 英寸 2400×1080 分辨率 AMOLED 显示屏，从信息中来看不支持屏幕高刷新率。处理器为联发科天玑 800U，后置 6400 万 +800 万 +200 万三摄加持，前置 3200 万像素摄像头。

IT之家了解到，vivo S7 发布于今年 8 月，是一款主打轻薄、外观，主要面向线下市场推出的机型，目前 vivo 官方尚未公布 vivo S7e 的具体发布时间。