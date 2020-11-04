摩根首席分析师：苹果 App Store 业务持续增长，但服务业务面临风险

据报道，投资银行摩根士丹利强调，即便 App Store 的收入在十月份继续增长，但苹果的服务业务依旧面临潜在风险。

一份投资者报告显示，摩根士丹利首席分析师凯蒂 · 赫伯特（Katy Huberty）写道，基于 Sensor Tower 的初始数据，App Store 在 10 月份的净收入预期同比增长 30%。根据该预期，App Store 在 10 月份的收入可达 19 亿美元——相比 9 月份季度增长近 240 个基点。

收入基础广泛，且在苹果的十大市场上分布相似。尽管市场担心《堡垒之夜》的删除会带来一些负面影响，但游戏领域的支出仍在 App Store 上占大多数。

“这些趋势表明，用户继续与强劲的频率参与 App Store，”赫伯特写道，“尽管应用下载速度减慢，但用户在应用上和应用商店内的消费正在增长，使得 10 月份的单次下次净收入达到历史最高水平。”

但是，赫伯特在另一份研究报告中指出，服务业务的潜在风险正在扩大。并且，苹果自己向投资者发出的提醒，称 App Store 佣金的改变可能会影响公司的利润。

赫伯特认为，苹果的最新风险因素源于 App Store 或将面临更多的审查和监管关注。

除了苹果可能会对应用内购买的收益分成做调整之外，该公司还强调，其业务合作关系也是另一个风险，所谓的业务合作关系可能指的是苹果与谷歌在 iOS 搜索上的合作。基于谷歌的案子可能要花数年时间才有结果，赫伯特不认为针对该交易的审查会构成近期或中期风险。

谷歌的案子一旦结束，赫伯特表示，风险可能更多地在于 “金额的固定部分，而不是可变部分。”谷歌支付给苹果的金额目前约占服务收入的 15% 到 20%，但摩根士丹利认为谷歌支付给苹果的款项大部分是可变的，并且取决于搜索收入。换言之，赫伯特预期，届时面临的财务风险会比现在预期地更小。

“此外，这些调查往往需要花费数年时间，这给苹果提供了有效的保护，以便有时间提高用户对其他服务的使用率，从而抵消谷歌交易的潜在影响，”赫伯特说。

在这份报告中，赫伯特还指出，苹果将保修应计额等正常化后，苹果的 9 月份季度毛利率从同比下降，从 38.2% 下降到 37.2%。与之前的 20 个基点的毛利率增长相比，9 月份季度毛利率下降了约 150 个基点。

年度报表 10-K 表格还表明，供应商的非贸易应收款在 9 月份季度下降了 6%。该条目可以反映苹果供应链合作伙伴的库存水平。但赫伯特预期，12 月份季度，供应商的非贸易应收款将恢复增长。

赫伯特给出的 12 个月苹果股票目标价格仍保持 136 美元每股不变。目前，苹果股价为 109.88 美元。