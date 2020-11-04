雷军：小米 10 Pro 已经结单售罄，小米 10 至尊版货也不多了

IT之家11月4日消息 发布 8 个多月后，小米 10 Pro 手机正式从小米商城下架。IT之家发现，在小米商城里，小米手机数字系列最新包括小米10至尊版、小米10青春版、小米10手机。很显然，小米10 Pro手机下架后，官方将主推小米10至尊版。另外，小米天猫、京东官方旗舰店已经显示小米10 Pro手机无货。

今天上午，小米CEO雷军表示，小米10 Pro已经结单了。小米10至尊版还有货，货也不多了。小米今年高端手机销售都超出预期，感谢米粉支持。小米公司 Redmi产品总监王腾则表示，已经结单售罄了，其他渠道还有少量货源需要的同学可以找下。

今年2月13日，小米10、小米10 Pro手机正式发布。小米10 Pro手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。

IT之家了解到，小米 10 至尊纪念版搭载 120 倍超长焦镜头和定制大底大像素超动态微光主摄，采用 120Hz 原生 10bit 专业原色屏，同时搭载量产 120 瓦有线秒充、50 瓦无线秒充和 10 瓦无线反向充电组成的三重快充架构。

拍照方面，小米 10 至尊纪念版定制了一颗 4800 万超大底超大像素主摄 + 1200 万远摄 + 4800 万远摄 + 2000 万超广角摄像头。