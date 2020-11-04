蚂蚁集团公布香港 IPO 股款退款详情：将分两批退回

11 月 4 日午间消息，蚂蚁集团再次针对退款事宜发布公告，称由于第一批退回与全部或部分不获接纳申请有关，而暂缓 H 股上市是在向应收到第一批退回的申请人作出退款安排开始后才发生的，本公司无法一次性退回所有申请股款。本公司亦认为撤回退款安排并将申请股款于较晚日期一并退回并不符合申请人利益。因此，退回股款将按上文及退回公告所述分两批作出。

以下为公告全文：

有关退回香港公开发售申请股款的更多资料

兹提述蚂蚁科技集团股份有限公司（「本公司」）日期为 2020 年 11 月 4 日之公告，内容有关退回香港公开发售申请股款（「退回公告」）。于退回公告内，其指出香港公开发售申请股款将分以下两批退回：

(i)于 2020 年 11 月 4 日（星期三）就全部或部分不获接纳申请（根据本公司已经进行的初步抽签和分配确定）发送白表电子退款指示 / 寄发退款支票 / 退款（「第一批退回」）；及

(ii)于 2020 年 11 月 6 日（星期五）就全部申请（只限于第一批退回项下尚未退回部分）发送白表电子退款指示 / 寄发退款支票 / 退款（「第二批退回」）。

由于第一批退回与全部或部分不获接纳申请有关，而暂缓 H 股上市是在向应收到第一批退回的申请人作出退款安排开始后才发生的，本公司无法一次性退回所有申请股款。本公司亦认为撤回退款安排并将申请股款于较晚日期一并退回并不符合申请人利益。因此，退回股款将按上文及退回公告所述分两批作出。

为方便各申请人获悉有关申请股款按第一批退回及 / 或按第二批退回获退回，通过中央结算系统 EIPO 服务或通过白表 eIPO 服务获接纳申请香港公开发售项下香港发售股份的已终止分配结果（包括获接纳申请人香港身份证号码、护照号码或香港商业登记编号（倘获提供）以及获接纳申请的香港发售股份数目）将于 2020 年 11 月 4 日（星期三）下午十二时三十分分别在本公司网站（www.antgroup.com）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊载（「列表」）。列表内的申请人将根据以上文及退回公告所载方式于 2020 年 11 月 6 日进行的第二批退回就已终止分配香港发售股份的相应数目收取退款。第二批退回以外的所有申请股款退回将按第一批退回作出退款。

列表内「获配发股份」的参考资料指申请人按暂缓 H 股上市前本公司初步抽签和分配获分配的香港发售股份数目。提供该等数字旨在方便申请人确定第一批退回、第二批退回或两批退回项下的退回股款。由于 H 股首次公开发售将不会按招股章程所载的时间表进行，概不会向任何 H 股首次公开发售申请人发行或配发香港发售股份。此外，提供相关资料并不表明任何后续的首次公开发售将采取相同或类似的分配基准。

有关首次公开发售及上市的最新资料

有关发行上市的下一步进展我们将与香港联交所、上海证券交易所及相关监管部门保持密切沟通，并及时披露相关情况。

承董事会命

蚂蚁科技集团股份有限公司

执行董事长

井贤栋

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