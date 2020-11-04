40 亿年前失散的月球 “孪生”兄弟，一直躲在火星后面

北京时间 11 月 4 日消息，一项新研究揭示，月球 “失散多年的孪生兄弟”，被发现一直躲在火星身后。

▲1998 VF31 与太阳、火星位置示意图

被称作 1998 VF31 的这颗小行星，在 22 年前被首次发现，但新研究显示，它与月球 “惊人地相似”。

位于北爱尔兰的阿马天文台（Armagh Observatory and Planetarium）的科学家，利用欧洲南方天文台的甚大望远镜（Very Large Telescope），对 1998 VF31 小行星进行了研究。

阿马天文台科学家、这项研究的论文第一作者阿波斯托洛斯 · 克里斯托（Apostolos Christou）博士认为，在太阳系形成期间（约 40 亿年前），月球遭到其他天体撞击，被撞出的一块岩石形成了 1998 VF31。

研究人员表示，虽然 1998 VF31 可能来自月球，但它也可能来自火星。

克里斯托利用一种被称作光谱匹配的技术对 1998 VF31 进行了研究。

他向《每日邮报》表示，“光谱匹配技术与警察识别犯罪分子使用的照片比对技术类似，我们将获得的 1998 VF31 数据，与其他天体（例如其他小行星或陨石）数据进行了比对。1998 VF31 的数据与月球的匹配尤其令人满意，它与月球的相似性相当惊人。”

▲1998 VF31 于 22 年前首次被发现，新研究显示它与月球 “惊人地相似”

它们围绕太阳旋转，位置位于火星后面，与太阳 L5 点的相对角度为 60 度，或位于火星之前，与太阳 L4 点相对角度为 60 度。

1998 VF31 是火星 - 特洛伊族小行星中的一员，长期以来，它们的起源一直是天文学领域的一个谜。

它们围绕太阳旋转，位置位于火星后面，与太阳 L5 点的相对角度为 60 度，或位于火星之前，与太阳 L4 点相对角度为 60 度。

由于位于拉格朗日点，它们的位置不会发生变化。因此，它们不会出现在火星四周，而是一直躲在其后面。

这项研究得到英国科学与技术设施委员会资助，揭示 VF31 的成分与其他火星 - 特洛伊族小行星非常不同。

克里斯托向《每日邮报》表示，这一发现是令人意外的。其他火星 - 特洛伊族小行星与月球不存在任何相似之处，使得 1998 VF31 显得与众不同。

研究团队推测，月球可能曾遭到小行星撞击，造成 VF31 脱离月球。

克里斯托说，“早期的太阳系与当前有非常大不同之处，新形成的行星之间充斥有大量‘碎片’，撞击司空见惯。大型小行星——被称作星子，撞击月球和其他行星。这些撞击产生的一块碎片，运行到尚处于形成期的火星轨道，成为火星 - 特洛伊族小行星中的一员。”

虽然研究人员不能百分百地确定 VF31 是月球碎块，但他们的证据是有说服力的。

为了证明直径不到 1 千米的 VF31 来自月球，最终 “流浪”到火星轨道，研究人员对获取的数据进行了分析。

之前的研究表明，一块岩石要脱离月球，它的速度必须达到至少每秒 2.4 公里。要进入围绕太阳旋转的轨道，速度必须达到至少每秒 3.5 公里。

研究人员表示，如果大小为 125 千米的天体，以每秒 10 公里的速度撞击月球，由撞击产生的直径约 1 千米的岩石，速度能达到每秒 3.5 公里。

▲形成 1998 VF31 所需要的天体撞击产生的陨石坑远小于艾肯特陨石坑

如此激烈的撞击，会在月球上形成直径达 974 公里的陨石坑。

研究人员在论文中写道，“月球上最大的陨石坑远大于此，因此，这种情况是完全可能的。

虽然目前尚未发现其他小行星可能来自月球，但研究人员相信，存在更多尚未被发现的月球 “孪生兄弟”。克里斯托说，“认为存在一个就会存在多个是合乎情理的。可能存在与 VF31 相似的其他小行星，只是迄今为止我们尚未发现它们而已，但我们将不断寻找它们。”