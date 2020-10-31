SpaceX：火星不承认地球法律，马斯克或能当总统

美国太空探索技术公司 SpaceX 已经宣布，火星为 “自由星球”，并称火星殖民地不会承认地球法律。这意味着，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)也有可能成为火星总统。

SpaceX 的这些主张隐藏在星链（Starlink）互联网测试版的消费者服务条款中，这些条款最近在互联网推出之前发送给了客户。该条款被称为《管理法律》（Governing Laws），宣称 SpaceX 不会遵守地球和月球以外的国际法，而是采用 “建立在诚信基础上”的自治原则。

此前不久，SpaceX 公布了在火星周围建造巨型卫星互联网的计划，以及在火星上建立不依赖于地球、能够自给自足的城市。SpaceX 表示，星链在地球和月球上的服务将遵守美国加州制定的法律，但在火星或其他殖民航天器上，它不会承认任何基于地球政府的权力或主权。

这些服务条款中还写道，在火星上，“争端将通过火星殖民地上依据诚信制定的自治原则来解决”。这符合马斯克透露的最新计划，该计划要求在火星上建立不依赖地球生存的可持续城市。

马斯克上周在火星协会年会上分享了这一愿景的细节。他说，这颗红色星球上的定居者将需要自给自足，以应对 “来自地球的航天器出于任何原因停止到来”的意外事件。

马斯克称：“这要基于我们是在第三次世界大战之前还是之后在火星上建立城市。我认为它在第三次世界大战后建立的可能性很低，所以我们应该努力让这座城市在任何可能的第三次世界大战之前实现自给自足。”

三天后，SpaceX 总裁兼首席运营官格温 · 肖特维尔（Gwynee Shotwell）接受采访时，谈到了 SpaceX 将星链互联网带到火星的计划。她说：“当我们把人们带到火星时，他们将需要一种沟通能力。事实上，我认为在火星周围建造星链这样的网络更加重要。”

将这些想法变成现实的关键就是巨大的星际飞船。马斯克最近宣布，他正着眼于 2024 年展开首次火星之旅。这款飞船现在是该公司的 “首要任务”，在过去的几个月里，SpaceX 的员工被要求加快进度，希望能满足时间表要求。马斯克的目标是最终将 100 万人送到火星上生活，这将需要每天发射三次航班，或者说每年发射 1000 次航班，每个航班上搭载 100 人。

尽管马斯克有在火星上建立新文明的宏伟计划，但他强调这项任务将是 “艰巨的”，定居者在开发新的银河世界时可能会面临一些危险。他说：“我想强调的是，这是一件非常艰难而危险的事情。它不适合胆小的人，你很有可能会死。但如果取得成功，那将是无上的荣光。”

非营利组织 “地球光基金会”（Earthlight Foundation）曾发布过关于太空自由的声明，与 SpaceX 在星链服务条款中的声明相似。声明中称：“所有人类都拥有不可被剥夺的权利，可以去宇宙中的任何地方，做他们选择做的任何事情，使用他们可能找到的任何资源，拥有他们生活的土地或空间。只要人们不干涉彼此的财产，我们相信太空对所有人来说都是自由的。”

马斯克计划首先到达火星，这意味着他可以迅速建立 “封地”，在那里他可以通过 “先到先得”的原则制定自己的规则，并成为总统。