5989 元，机械师逐空 T58 双十一秒杀，i7-10750H+GTX1650Ti

IT之家11月4日消息 机械师目前正在京东商城进行双十一前的大促活动，其中机械师逐空 T58 荣耀版将于 11 月 5 日 0 点将进行一轮 5989 元的秒杀活动，先到先得。

机械师逐空 T58 荣耀版搭载了最新的 i7-10750H 处理器，辅以英伟达 GTX1650Ti 4G 独立显卡，采用 15.6 英寸微边框电竞屏，配备 8G 内存核 512G 的 PCIe 固态硬盘，支持加装双通道内存和更大的机械硬盘。

IT之家知悉，酷睿 i7-10750H 处理器是英特尔目前最新的第十代移动平台高性能处理器，，采用 6 核心 / 12 线程设计，睿频可达 5.0GHz。

此外，该机采用了星际空间立体 A 壳设计以及 C 面 IMR 覆膜工艺，拥有 6mm 微边全面屏设计，屏占比可达 83%，支持 Sound Blaster Cinema 6 技术，还有双风扇涡轮联动分层散热系统，支持多彩背光键盘等。

接口方面，该机提供了 Type-C、2×USB 3.2、USB 2.0、3.5mm 接口、视频输出接口、有线网口等，支持读卡器。

其他方面，该机尺寸为 361 (W) x 258 (D) x 24.9 (H) mm，重约 2.2kg，采用 180W AC 适配器，续航约 2.5 小时，目前正于京东商城进行促销，目前售价 6699 元，有兴趣的小伙伴可以考虑一下明日凌晨的抢 600 元券秒杀活动。