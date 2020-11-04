小米有品众筹圆乐电动真空保鲜盒：一键智能抽真空，售价 99 元

IT之家 11 月 4 日消息，小米有品众筹现已推出了 Circle Joy 圆乐电动真空保鲜盒套装，支持 -0.03Mpa 高真空抑菌锁鲜，一键电动智能抽真空，采用婴幼儿用品指定的 TritanTM 材质。电动真空泵 + 真空保鲜盒为 1 个套装，保鲜盒分为 T 型分格的 1 升款和单分格的 1.3 升款两个规格可选，众筹价仅 99 元。

IT之家了解到，这款保鲜盒的保鲜原理不是简单的密封存放，而是采用抽真空的方式，降低保鲜盒中的氧气含量，从而延缓食物氧化，抑制细菌的生长。-0.03Mpa的高真空度可以有效延长保鲜时间3-5倍。

据介绍，负责抽真空的是电动真空泵，只需要将真空泵放置到盒盖顶部的真空阀部位，轻轻按下按钮，就会自动开始抽气，并实时监测盒内的真空度变化。当真空度达到 - 0.03Mpa 的要求后，自动停止抽气，过程中不需要按压。值得注意的是，真空泵使用的是环保的锂电充电方式，充电口为 Type-C 接口。

材质方面，圆乐真空保鲜盒盒体采用了婴幼儿用品指定的 TritanTM 材质，环保无毒，不含双酚 A、铅等有害物质，符合国际 FDA 食品接触标准。高温加热也不会析出 BPA，因此支持微波炉加热，取放不烫手，可以用作便当饭盒，也可做日常食材保鲜存储使用

购买链接：点击购买