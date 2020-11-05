2020 年版第五套人民币 5 元纸币正式发行：提升整体设计水平和防伪能力

IT之家11月5日消息 据 “中国人民银行”微信公众号，今天（11 月 5 日）起，中国人民银行正式发行 2020 年版第五套人民币 5 元纸币。本次新版5元纸币采用凹印对印面额数字与凹印对印图案。该技术是我国独立自主研发的印钞专用技术，这也是该技术首次应用在流通人民币纸币上。

IT之家了解到，2020 年版第五套人民币 5 元纸币保持 2005 年版第五套人民币 5 元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。

此外，正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”，左下角和右上角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案。左侧增加装饰纹样，调整面额数字白水印的位置，调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式。取消中部全息磁性开窗安全线和右侧凹印手感线。背面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案，调整主景、面额数字的样式，票面年号改为“2020年”。

谈到发行2020年版第五套人民币5元纸币。央行工作人员指出，此举是根据人民币提升工作总体安排，为适应人民币流通使用的发展变化，提升人民币整体设计水平和防伪能力，保持第五套人民币系列化。

针对防伪技术创新，央行工作人员称，在现行2005年版第五套人民币5元纸币防伪技术基础上，增加光彩光变面额数字、凹印对印面额数字与凹印对印图案等防伪特征，取消全息磁性开窗安全线和凹印手感线，采用磁性全埋安全线。

2020 年版第五套人民币 5 元纸币发行后，与同面额流通人民币等值流通。