大疆发布 Mavic Mini 2 无人机：可拍 RAW 照片录制 4K 视频，售价 2899 元

11 月 5 日上午消息，大疆刚刚发布了 Mavic Mini 2 代，在保持了一代小巧机身的基础上，进一步提升了拍摄能力，支持 4K 30fps 的高清视频，并且在 1080P 模式下可以实现 4 倍变焦，售价 2899 元，畅飞套装售价 3799 元。

大疆 Mavic Mini 2 和一代相比，三围基本大小没什么变化，依然只有一部手机的大小。

大疆 Mavic Mini 2

Mavic Mini 2 重量低至 249 克和上代一致，这个重量也是大疆精心设计的，根据我国相关法规，250 克以上的无人机需要实名登记购买，在这之下则不需要。不过仅仅意味着在部分国家或地区可以不用依法注册，并不代表免受禁飞区限制。

另外 Mavic Mini 2 的遥控器相比一代也有了很大的变化，基本同 Mavic Air 2 保持一致，手机夹在上面。

支持 4K 视频

外观没有太大变化，这次 Mavic Mini 2 的升级主要是在拍摄方面。照片拍摄支持 RAW 格式文件，支持拍摄最高 4K 30fps 的高清视频，最大码率提升至 100Mbps，最高支持 4 倍数码变焦（4K 模式下为 2 倍变焦；2.7K 为 3 倍，1080P 模式下 4 倍变焦，其中为 2 倍无损 2 倍有损）。

最大飞行时间提升至 31 分钟、最大飞行速度也提升至 58KM/h、抗风等级提升至 5 级，最大海拔提升至 4000m。

在图传方面，Mavic Mini 2 升级到了中高端机型所配置的 OcuSync 2.0 图传，图传距离提升至 10 公里，自适应双频（2.4GHz 和 5.8GHz），图传更稳定抗干扰能力更强。这意味着 Mavic Mini 2 代可以做一些长距离的航拍视频了。

Mavic Mini 2 还新增了一个比较有意思的功能做画质智能优化，用户在 App 下载图片素材时，可使用照片画质智能优化功能一键美化图片优化后的照片 / 原片会自动保存至手机系统相册。

在玩法方面，Mavic Mini 2 依然没有过于花哨的拍摄模式，相反保留的都是一些非常实用的玩法，可以说是为新手量身定做。总共有 5 种一键短片模式，分别是渐远、螺旋升天、冲天、环绕、彗星，另外还支持全景（球形全景、180°、广角）照片拍摄。

套装

售价部分，Mini 2 售价 2899 元，包含 1 台无人机主机、1 块智能飞行电池、遥控器、1 对备用桨叶等配件。用户还可选购 Mini 2 畅飞套装，售价 3799 元，包含 1 台无人机主机、3 块智能飞行电池、3 对备用桨叶、双向充电管家、充电器及配套收纳包。