网信办：督促知乎、豆瓣等 20 家‘知识社区问答平台自查自纠

IT之家 11 月 5 日消息 今日 “网信中国”发文表示，国家网信办正深入推进 “知识社区问答”行业规范管理。

文章称，近年来，随着广大网民对 “知识”的获取需要和主动学习意愿增强，“知识社区问答”新兴网络平台快速发展，用户、市场规模不断扩大。“知识社区问答”平台在一定程度上解决了公众的 “求知”需要，但在内容安全管理、功能运行规则等方面仍存在不少问题，行业无序发展风险仍然较大。

IT之家了解到，为有效解决 “知识社区问答”行业突出问题，切实加强新业态规范管理，促进行业健康有序发展，自 2020 年 9 月底以来，国家网信办指导北京、上海、广东、浙江等 4 省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。据介绍，专项整治以来，国家网信办指导相关属地网信办结合行业特点，坚持问题导向，聚焦企业主体责任，重点针对普遍存在的 “议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促 “知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等 20 家重点 “知识社区问答”平台开展自查自纠。截至目前，相关平台累计清理各类违法违规信息 38.4 万余条，处置违法违规账号 8400 余个，行业乱象得到初步遏制，网络生态得到有效改善。但一些平台还存在内部运行规则不健全，用户账号管理、内容分发、公众举报等机制不完善等问题，行业整体规范管理水平亟需进一步提高。