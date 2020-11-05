腾讯《天天飞车》游戏将停服：12 月 15 日关闭服务器

IT之家 11 月 5 日消息 近日腾讯游戏《天天飞车》官网发布停服公告，称由于业务调整，腾讯将于 2020 年 12 月 15 日 11 点对《天天飞车》进行停服，结束测试。

停服的具体事项安排如下：

2020 年 10 月 10 日 11 点，停止游戏充值和新用户注册；

2020 年 12 月 15 日 11 点，停止测试，关闭游戏服务器，玩家无法登录游戏；

2020 年 12 月 15 日 11 点，游戏官网、论坛、专属客服关闭。

游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或腾讯与您签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。

为表达歉意，并感谢大家的支持和理解，《天天飞车》还准备了补偿活动。《天天飞车》停服以后，玩家可选择的礼包只有三个，这三个礼包分别是：《QQ 飞车》手游礼包，《天天爱消除》礼包，以及《圣斗士星矢》礼包。

IT之家了解到，《天天飞车》 是一款由腾讯游戏 《QQ 飞车》原班制作团队，天美工作室打造，QQ / 微信平台一起运营的一款 3D 写实风格急速闪避竞速类多平台 (iOS 和 Android)手机游戏，也是腾讯继《天天爱消除》、《天天爱连萌》、《天天酷跑》之后推出的另一部天天系列手游，《天天飞车》在 2013 年 12 月 1 日腾讯游戏嘉年华中发布，刚发布时非常火爆，各式新颖的玩法与各类角色与赛车的收藏，特别是其中的人气角色小橘子，在《QQ 飞车》中的经典角色，深受大家的喜爱。