华为智选智能摄像头 Pro 发布：搭载鸿蒙 OS，299 元起

IT之家 11 月 5 日消息 在今天下午的 2020 华为智选品鉴会上，华为发布了在 2020 华为智选品鉴会上，是首款搭载 Harmonyos 全新一代体验分布式技术的摄像头，售价 299 元起。

华为智选智能摄像头 Pro 是华为推出的首款 HarmonyOS 摄像头，拥有华为 HarmonyOS 全面领先的多设备分布式协同能力，可将摄像头虚拟为众多智能设备的第三只 “智慧眼”，无缝链接多种智能设备。当用户使用畅连通话时，华为智选智能摄像头 Pro 即可开启多视角镜头切换，无需走近便可查看另一空间动态并分享给对方。观看同时，人形追踪功能又可以自动聚焦人物，焦点随人动。

华为智选智能摄像头还带来了 360° 全景定时定点巡航（32G 款）和 360° 无极旋转（64G 款）的两种全景式巡航。

华为智选智能摄像头 Pro 配置了算力全面升级的海思高性能 AI 芯片，不仅可以自动过滤摄像头因细微动静、光线变化、宠物乱跑等情况引起的误报警等情况，使 AI 侦测能力更加敏锐；还实现了更全面的 AI 侦测能力，支持 AI 人脸识别，AI 人形侦测、追踪，AI 移动追踪，AI 哭声、响声辨别。

相较于传统的 SD 卡易丢易损易掉速的存储方式，华为智选智能摄像头创新采用了 eMMC 内嵌存储方式，读写寿命是普通 SD 卡的 5 倍，速度速度是 SD 卡的 10 倍。

华为智选智能摄像头 Pro 还支持一键视频通话、NFC 标签支持一碰极速配网。

IT之家了解到，售价方面，华为智选智能摄像头 Pro 32GB 版 299 元，64GB 版 399 元，华为还推出了一款售价 159 元起的智能摄像头 S，新品将于11 月份上市。