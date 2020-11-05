DXOMARK 公布无线音箱音质基准：苹果华为 Sonos 上榜

11 月 5 日下午消息，图像质量评估公司 DXOMARK 公布用于测试无线音箱音质的新基准——DXOMARK Speaker。据官方介绍，该评分由数百个测试结果汇集而成，DXOMARK 将之称为 “针对音箱唯一的科学评分”。

自 2008 以来，DXOMARK 推出多类评测基准，其中包括相机、智能手机后置镜头、智能手机自拍等等。2018 年，DXOMARK 开始进行音频测试，并于次年推出首个智能手机音频基准。如今随着手机厂商对 AIoT 设备的重视，DXOMARK 也在逐步拓展自己的业务。

▲DXOMARK 无线音箱音质测试基准

和智能手机音频测试的方法论一样，DXOMARK 的无线音箱音质测试方法分为客观测试和感知测试。其中客观测试会在 3 个音频实验室，使用专业的设备记录音箱输出；而感知测试则更侧重在真实生活场景中的体验，为此，DOXMARK 设计了一个公寓模拟真实生活环境。

▲DXOMARK 测试无线音箱的实验室

▲模拟真实的使用场景

最后，音箱的得分综合音色、空间感、力度、音量和音损五个属性的得分，而这五个属性又被细分为多个小项。

需要注意的是，被测试的产品都带有音频无线连接功能，也就是无线音箱。并且 DXOMARK 只测试单一设备的表现，不会将它们组成立体声进行测试。

▲DXOMARK 根据价格对音箱进行分类

DXOMARK 认为，优秀的无线音箱可以在所有情境下呈现出好的音质，无论是在客厅播放音乐，还是在嘈杂的厨房中播放食谱的做法。这也是 DXOMARK 引入真实场景的感官测试的原因之一。目前，DXMOMARK 针对无线音箱的测试专注于音质，暂不涉及语音助手等方面。

此外，为了更好的测试音箱播放音乐的质量，DXOMARK 与多位职业音乐家及音乐工作室合作，定制了各种类型的音乐片段。这些片段涵盖了电子乐、爵士乐、流行音乐、古典音乐、嘻哈音乐等多个类型。

目前，DXOMARK 公布了 200 欧元（约合人民币 1565 元）以下和 200-500 欧元（约合人民币 1565 元到 3913 元）之间的无线音箱测试得分。未来，该公司还将推出价格在 500 欧元以上（人民币 4000 元以上）的无线音箱音质排名，虽然价格区间不同，但这些产品会经过相同的测试。

▲200 欧元以下无线音箱音质测试得分

▲200-500 欧元无线音箱音质测试得分

新基准推出之后，DXOMARK 公布了苹果 HomePod 音箱的综合得分 113 分，在其无线音箱排行榜中位置靠后。

DXOMARK 的报告指出，HomePod 的优势在于可以克服所有困难的声学环境，营造出 360 度环绕声，同时高音清澈，在轻柔和标称音量时，冲击力惊人。而它的不足在于低音端有明显失真和共振；中频不够一致；最大音量不如竞品。

在全新排行榜中，哈曼卡顿 Citation 200 位居第一，往后依次是谷歌的 Home Max，Bose 的 Home Speaker 500，Sonos One，以及华为 Sound X。