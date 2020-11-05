拼多多上线 “丹麦国家馆”，将推出进博会巡馆直播

11 月 5 日消息，第三届中国国际进口博览会开幕首日，丹麦王国驻上海总领事馆与新电商平台拼多多达成合作，并签署谅解备忘录。进博会期间，丹麦馆展出的众多美食品牌将同步登陆拼多多 “全球购”，并上线 “丹麦国家馆”。

根据备忘录，丹麦驻上海总领事馆将引导更多丹麦知名品牌入驻拼多多，而拼多多也将为丹麦企业提供专人对接和一站式入驻服务。此外，双方还将合作通过直播等方式推介丹麦好货，届时丹麦驻沪总领事林朗也将化身主播，带领拼多多用户云逛进博会。

拼多多还透露，针对正在举办的进博会，拼多多还将推出巡馆直播，帮助中国消费者更好地了解新鲜、有趣的海外产品。

公开信息显示，早在今年 6 月，拼多多 “全球购”就与丹麦驻沪总领事馆进行过合作直播，该场直播吸引了超过 32 万拼多多用户观看，皇冠丹麦曲奇的销量就翻了一番，Arla 系列乳制品销量较前一日上涨约 140%。

今年以来，拼多多不断通过各种形式的活动推动进口产品的销售，平台先后推出了保税区直播、全球好货推荐官、“国家品牌馆”等项目。4 月以来，拼多多发起的 “保税仓直播”已在上海、杭州等多地的综合保税区落地，带动了全球购、百亿补贴相关进口商品销售额累计超过 10 亿元。

同时，拼多多还联合阿根廷、塞尔维亚、波兰、斯洛伐克等十多个国家的驻华大使和领事推介过当地代表性的产品，并启动 “国家品牌馆”计划，投入 10 亿元消费补贴和资源上线了智利、韩国、印尼等国家品牌馆，助推这些国家优质进口商品的销售。

拼多多表示，“全球购”发展一年多已收录近 800 个国际品牌的 30000 多款商品，覆盖美妆个护、母婴亲子、电器数码、服装箱包、营养保健等多个品类。