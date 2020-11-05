广东省将规划建设粤港澳量子通信骨干网

11 月 5 日消息 今天，广东省政府办公厅正式印发《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020—2022 年）》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》要求，到 2022 年，广东省新型基础设施发展水平领先全国，初步形成以新发展理念为引领，以科技创新为驱动，以信息网络为基础，支撑数字转型、智能升级、融合创新的新型基础设施体系。

《实施方案》要求要做好前瞻布局未来网络。推进未来网络试验设施（深圳中心）建设，构建世界首个以链路层虚拟化为基础的深度虚拟网络。支持未来通信技术探索设施建设，为新一代信息技术发展提供基础科技支撑。

加快建成广佛肇量子安全通信示范网，规划建设粤港澳量子通信骨干网，部署建设量子卫星地面站，推动与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接，探索构建量子互联网。

加快北斗卫星地基增强系统建设，鼓励有条件的企业积极参与卫星互联网基础设施建设，加快在卫星制造、卫星部组件生产、卫星系统运营和产业落地应用等环节布局，逐步构建无缝覆盖、安全可靠的卫星网络设施。率先开展第六代移动通信（6G）、太赫兹通信等技术研发，争取在基础研究、关键核心技术攻关、标准规范等方面取得突破，为未来网络基础设施建设提供重要技术支撑。