Win10 新驱动程序系统即将推出：自动搜索更新

IT之家 11 月 6 日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软现已开始向部分用户提供新的驱动程序系统，目的是改善使用者体验，但在极少数情况下，可能会给某些用户带来麻烦。

众所周知，Windows 10 现在已禁用了设备管理器的驱动程序下载功能，因此，现在需要使用 Windows Update 来完成驱动更新工作。

简单来说，新版驱动系统将改变 Windows Update 对于 Windows 10 自动和手动驱动程序更新的方式。

当用户使用了即插即用（PnP）设备（键盘，鼠标，网络摄像头等）时，Windows Update 会在未经用户许可的情况下自行扫描设备驱动程序更新。

鼠标或键盘使用即插即用（PnP）可实现自动检查系统上是否已有兼容的驱动程序。例如，如果您之前使用过类似的外设并安装了驱动程序，则 Windows 将检测且使用该驱动。而如果系统上没有兼容的驱动程序，则 Windows 将在 Windows Update 中搜索该驱动程序并查询最新版本，而新的驱动程序可能会在插入设备后 24 小时内出现。

▲ 可选自动和手动方式，图源微软

值得一提的是，目前最新的 Windows 20H1 和 20H2 不会自行安装驱动发布商标记为 “手动”的版本。因此当外设没有可用的自动更新时，Windows 现在将返回 DNF 错误且导致该设备无法工作或无法响应。

IT之家了解到，新版驱动系统现已推出，但也有可能影响某些外设机型。