曲线救国：消息称《堡垒之夜》将通过英伟达云游戏服务 GeForce Now 重返苹果 iOS 平台

IT之家 11 月 6 日消息 《堡垒之夜》 可能会在今年晚些时候回到 iPhone 和 iPad 上，但是通过一种特殊的方式。BBC 报道称，《堡垒之夜》 将可以通过 Nvidia 的云游戏服务 GeForce Now 来玩。该服务尚未公布 iOS 版，但 BBC 报道称，预计将在假期前公布。

GeForce Now 能够在网页浏览器 Safari 里面运行，而不是作为一个独立的应用，因为苹果对游戏流媒体服务的限制，使得通过 App Store 支持游戏流媒体服务变得很麻烦。该服务允许将个人游戏库流式传输到笔记本电脑、手机和其他设备上，标准的 “Founders”计划目前每月收费 5 美元。

在与微软因拒绝支持其 xCloud 服务而公开互怼之后，苹果在一份声明中表示，“开发者可以选择通过 Safari 和 App Store 上的其他浏览器通过网络接触所有 iPhone 和 iPad 用户”，这意味着这样的变通方法将被允许。苹果还更新了其开发者指南，云游戏服务可以遵循具体的规则来接触 iOS 玩家，涉及到个人游戏的提交和审核，不过微软仍然称这种妥协是 “对消费者的不良体验”。微软此后表示，计划在明年某个时候通过 Safari 将 xCloud 带到 iOS 系统中。

通过 GeForce Now 方式，《堡垒之夜》 画面可能看起来更好，因为是从 PC 流传输过来。但不能保证它能像原生的 《堡垒之夜》 移动应用一样流畅地运行 , 因为它是在浏览器内，可能会面临延迟问题和其他问题。

苹果在 8 月份下架了 《堡垒之夜》，因为该游戏的开发商 Epic 秘密增加了一个应用内购买选项，提供了更低的价格，但没有给苹果 30% 的分成。两家公司自此陷入了一场法律战，Epic 声称苹果保持着对 App Store 及其支付系统的垄断地位。到目前为止，苹果已经赢得了一项裁决，允许它继续封锁 《堡垒之夜》。

IT之家了解到，GeForce Now 于 2 月结束测试版，并推出了付费服务，目前可以将游戏串流到 Windows PC、Mac、Chromebook、Android 手机和 Nvidia 的 Shield 流媒体盒子上。它与过去一年中推出的其他一些游戏流媒体服务相抗衡，包括微软的 xCloud、亚马逊的 Luna 和谷歌的 Stadia，这些服务中的许多都面临着类似于为苹果移动平台推出原生应用的限制。