驳回上诉维持原判：4399 侵权网易《梦幻西游》赔偿 1500 万元

11 月 6 日上午消息，游戏行业一起侵权案近日迎来终审宣判，网易《梦幻西游》起诉 4399《仙语》剽窃二审胜诉，获赔 1500 万元。10 月底，广州知识产权法院依法对上诉人广州思锋信息科技有限公司（以下简称思锋公司）、广州四三九九信息科技有限公司（以下简称四三九九公司）与被上诉人杭州网易雷火科技有限公司（以下简称雷火公司）著作权侵权及不正当竞争纠纷一案进行公开宣判，认定《仙语》游戏剽窃《梦幻西游》，判决驳回上诉，维持原判，思锋公司和四三九九公司赔偿雷火公司 1500 万元。

雷火公司经独占许可成为《梦幻西游》的权利人，其发现思锋公司和四三九九公司制作和运营的《仙语》与《梦幻西游》相仿，一审诉至广州市天河区人民法院，要求思锋公司和四三九九公司停止侵权、消除影响、赔偿损失；最终，天河法院一审判决，《仙语》构成著作权侵权及不正当竞争，判定赔偿 1500 万元。思锋公司和四三公司不服一审判决，向广州知识产权法院提起上诉。

二审法院在审理中查明，《梦幻西游》其整体游戏画面构成类电作品，《仙语》游戏在游戏主角、NPC 形象、游戏场景、宠物技能、特效描述等多个内容整体抄袭《梦幻西游》，整体构成著作权侵权，同时法院认定思锋公司和四三九九公司的恶意导量行为构成不正当竞争。二审法院最终裁定驳回上诉，维持原判。