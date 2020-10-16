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最新国产网游版号出炉，含网易《机动都市阿尔法》

2020/10/16 18:54:40 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 16 日消息 今天，国家新闻出版署公布了最新一期的国产网游版号现已出炉，包含 67 款移动端游戏，其中包括及网易的《机动都市阿尔法》。

最新一期过审国产网游：


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10黄金文明移动上海电子出版有限公司上海联粤信息科技有限公司
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关键词：网易游戏版号

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