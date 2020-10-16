最新国产网游版号出炉，含网易《机动都市阿尔法》

IT之家 10 月 16 日消息 今天，国家新闻出版署公布了最新一期的国产网游版号现已出炉，包含 67 款移动端游戏，其中包括及网易的《机动都市阿尔法》。
最新一期过审国产网游：
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|1
|拾光梦行
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|广州星辉娱乐有限公司
|2
|指尖战车
|移动
|杭州紫府网络科技有限公司
|深圳市动能无线传媒有限公司
|3
|勇士闯魔窟
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司
|4
|策魂三国
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海义乐信息科技有限公司
|5
|无尽勇者传说
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海晁图网络科技有限公司
|6
|小小夜市
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海黑桃互动网络科技股份有限公司
|7
|明日特攻队
|移动
|广州银汉科技有限公司
|广州银汉科技有限公司
|8
|黎明之役
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|广州市薄壳信息科技有限公司
|9
|网红奶茶店
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳柠檬酱科技有限公司
|10
|黄金文明
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海联粤信息科技有限公司
|11
|机动都市阿尔法
|移动
|杭州汉唐文化传播有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|12
|大话悟空
|移动
|北京漫游谷信息技术有限公司
|北京漫游谷信息技术有限公司
|13
|地下城堡3：魂之诗
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|厦门淘金互动网络股份有限公司
|14
|三界修仙志
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海尘泥信息技术有限公司
|15
|点点骑士
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|深圳维京人网络科技有限公司
|16
|暮光起源
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|成都赤橙数字娱乐有限公司
|17
|命运圣契
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|厦门极致互动网络技术股份有限公司
|18
|航海奇闻
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|深圳市奇迅新游科技股份有限公司
|19
|逆境抉择：神曲
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|无锡基德网络科技有限公司
|20
|武功来了
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|厦门西岐网络股份有限公司
|21
|战斗吧英雄
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海超点科技有限公司
|22
|星际逆战
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海领音文化传播有限公司
|23
|交叉次元
|移动
|广州盈正信息技术有限公司
|杭州猫步网络科技有限公司
|24
|冒险大乱斗
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海益玩网络科技有限公司
|25
|轩辕劫
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海触萌网络科技有限公司
|26
|荣耀大天使
|移动
|三七互娱（上海）科技有限公司
|上海硬通网络科技有限公司
|27
|天剑奇缘
|移动
|成都哆可梦网络科技有限公司
|成都合辉达网络科技有限公司
|28
|黎明召唤
|移动
|成都超级梦网络技术股份有限公司
|成都合润轩网络科技有限公司
|29
|产业大亨
|移动
|山东科学技术出版社有限公司
|成都可可兰信息科技有限公司
|30
|橘猫侦探社
|移动
|华东理工大学电子音像出版社
|上海乐响网络科技发展有限公司
|31
|战灵
|移动
|上海绿岸网络科技股份有限公司
|上海跃客网络科技有限公司
|32
|修仙绘卷
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|成都智汇玩网络技术有限公司
|33
|万物英雄
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|北京当乐信息技术有限公司
|34
|将神门
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉花生游科技有限公司
|35
|我的球场
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京多多游科技有限公司
|36
|宝宝爱拼七巧板
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|北京古鲁营销顾问有限公司
|37
|战机：代号666
|移动-休闲益智
|北京侠客行网络技术有限公司
|北京慕远科技有限公司
|38
|别碰我的球
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|北京掌上易游科技有限公司
|39
|无序之路
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|广州咫尺信息科技有限公司
|40
|豆豆打僵尸
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南谷惟网络科技有限公司
|41
|天天飞机达人
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|海南酷玩网络科技有限公司
|42
|象棋来了
|移动-休闲益智
|杭州边锋网络技术有限公司
|杭州边瑞网络技术有限公司
|43
|跳一万分
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|武汉指娱互动信息技术有限公司
|44
|乐缤纷庄园
|移动-休闲益智
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|45
|比特大爆炸
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海商国网络科技发展有限公司
|46
|放置地产商
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州圈外网络科技有限公司
|47
|星际飞行
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州西米科技有限公司
|48
|不休的消消乐
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|海南蝴蝶互动网络科技有限公司
|49
|光年计划
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|杭州云鲲网络科技有限公司
|50
|小猫跑酷
|移动-休闲益智
|广州盈正信息技术有限公司
|合肥乐攸信息科技有限公司
|51
|街头空翻
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|南京翰达睿信息技术有限公司
|52
|消灭方块
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|北京青柠互娱科技有限公司
|53
|消消动物园
|移动-休闲益智
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京网眼软件有限公司
|54
|顶娱台球
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|厦门顶娱网络科技有限公司
|55
|萌鱼泡泡
|移动-休闲益智
|厦门大学电子出版社有限责任公司
|厦门南叁南科技有限公司
|56
|飞刀英雄
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|57
|进击之心
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海宇望信息科技有限公司
|58
|迷你五子棋
|移动-休闲益智
|上海大承网络技术有限公司
|深圳八班网络科技有限公司
|59
|萌萌塔防
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|深圳市大雁互娱科技有限公司
|60
|割草达人
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|61
|王牌跑酷
|移动-休闲益智
|广州盈正信息技术有限公司
|深圳市探娱互动科学文化有限公司
|62
|单挑篮球
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|武汉镜像科技有限公司
|63
|汉字趣拼
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|南昌云端网络科技有限公司
|64
|2048大消除
|移动-休闲益智
|杭州边锋网络技术有限公司
|杭州边浙网络技术有限公司
|65
|银河战魂
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|宿州手游互联信息技术有限公司
|66
|匿名信：审判者
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|原力互娱（北京）科技有限公司
|67
|矿石大作战
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|浙江轻松培训有限公司
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