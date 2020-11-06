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蓝宝石预热 Radeon RX 6800 XT NITRO 超白金显卡

2020/11/6 12:10:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 6 日消息 AMD 最新的 RX 6800 和 Radeon RX 6800XT 显卡预计将于年 11 月 18 日上市，公版售价分别为 4599 元和 5099 元，而顶级旗舰 RX 6900XT 上市时间稍晚一些。

虽然之前有爆料消息称 RX 6900XT 只有公版，但好在 RX 6800XT 和其他非 XT 型号都会推出非公显卡，包括但不限于华擎、华硕、迪兰、技嘉、微星、撼讯、蓝宝石、讯景和盈通等厂商。

蓝宝石

作为 A 卡扛把子的蓝宝石也将跟随 AMD 新卡推出了 Radeon RX 6800 XT NITRO 超白金版本，而超白金目前已经是蓝宝科技目前在售最高端的显卡系列。

目前该系列显卡的详细参数和价格尚未公布，但此前 AMD Radeon RX 6800XT 拥有 72 组计算单元，4608 个流处理器，基础率 2015MHz，Boost 频率 2250MHz，具备 128MB 的无限缓存，配备 16GB GDDR6 显存，整卡功耗为 300W。作为顶级非公卡， Radeon RX 6800 XT NITRO 超白金有望在此基础上更进一步。

预计该显卡将于11月18日左右正式发售，届时IT之家将进一步报道。

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关键词：显卡

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