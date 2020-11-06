安卓 11 降临，realme X50 Pro 5G 推送 realme UI2.0 公测版

IT之家11月6日消息 据网友投递，realme X50 Pro 5G 现已推送基于安卓 11 的 realme UI2.0 公测版

此次更新包体积为 4.07GB，修复部分已知问题，提升系统定性，具体修复内容如图所示。

据 realme 社区网友反馈，该版本可能存在部分问题，例如充电明显变慢、高性能模式玄学问题、王者荣耀频繁掉帧卡顿有明显延迟、无端占用 5G 运存、跑分大幅度降低等，但新增特性个性化设置、小窗、动画优化等也可以显著提高体验。

据官方适配公告可知，realme UI2.0 尝鲜版适配进度如下，公测版、稳定版未知：

2020 年 9 月：真我 X50 Pro、真我 X50 Pro 玩家版 2020 年 11 月：真我 X7 Pro 2020 年 12 月：真我 Q2 Pro、真我 X7 、realme X2 Pro 2021 年 1 月：真我 Q2、真我 V5、realme X2、真我 X50/X50m 2021 年第二季度：realme Q、realme X、realme X 青春版

IT之家曾报道，realme 友商的 OPPO Find X2 系列已收到基于安卓 11 的全新 ColorOS 11 正式版系统推送，或说明 OPPO 方面已开始大局适配安卓 11。