喜闻乐见，历史记录和选项卡同步功能现已上线微软 Edge 浏览器 Dev88 版本

IT之家11月6日消息 微软在本周三推出了 Dev 88.0.685.3 版本的 Edge 浏览器，官方并未提及历史同步方面的内容，但此前已在日更的金丝雀版本中加入该功能。

之后，有网友发现，该版本中已经正式加入了历史记录同步和标签页同步功能，IT之家证实了这一结果，如下图所示。



据官方公告，该版本更新内容包括但不限于：

添加了对 Linux 上的新标签页的预渲染支持。

添加了 Mac 对管理策略的支持，以配置 “友好 URL 格式”。

修复了 Edge 无法打开并给出有关错误图像或缺少 msedge.dll 的错误消息的问题。

修复了启用收藏夹同步时启动时崩溃的问题。

修复了某些浏览器配置文件名称将导致 Edge 在启动时崩溃的问题。

修复了将网站安装为应用程序，然后单击 Edge 的… 菜单有时会导致崩溃的问题。

修复了使用 Application Guard 时发生的崩溃。

修复了关闭浏览器时崩溃的问题。

修复了某些网站（如 Outlook）有时无法加载并出现 “出现问题”的错误的问题。

修复了以下问题：如果在关闭浏览器时将历史记录设置为删除，则 Edge 意外退出后恢复选项卡的提示不起作用。请注意，此修复程序将完全禁用弹出窗口。

修复了 “设置”中 “安全性”部分丢失的问题。

修复了关闭浏览器时清除 cookie 的设置有时会忽略异常并清除不期望的 cookie 的问题。

修复了有时在关闭浏览器时不会清除的数据的问题。

修复了打开某些 PDF 时最初呈现全黑或空白的问题。

修复了有时可能会无意关闭 Web 捕获的问题。

修复了复制 Web 捕获有时会失败的问题。

修复了启动网络捕获有时会删除页面上所有突出显示的文本的问题。

修复了有时无法启用网络捕获某些部分的问题。

修复了网页缩放级别有时导致 “收藏夹”菜单也被缩放的问题。

修复了网页有时无法放大到一定程度的问题。

修复了有时在 IE 模式选项卡中不显示证书选择弹出窗口的问题。

当然，除已修复问题外，仍存在多个已知问题：