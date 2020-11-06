喜闻乐见，历史记录和选项卡同步功能现已上线微软 Edge 浏览器 Dev88 版本

IT之家11月6日消息 微软在本周三推出了 Dev 88.0.685.3 版本的 Edge 浏览器，官方并未提及历史同步方面的内容，但此前已在日更的金丝雀版本中加入该功能。
之后，有网友发现，该版本中已经正式加入了历史记录同步和标签页同步功能，IT之家证实了这一结果，如下图所示。
据官方公告，该版本更新内容包括但不限于：
添加了对 Linux 上的新标签页的预渲染支持。
添加了 Mac 对管理策略的支持，以配置 “友好 URL 格式”。
修复了 Edge 无法打开并给出有关错误图像或缺少 msedge.dll 的错误消息的问题。
修复了启用收藏夹同步时启动时崩溃的问题。
修复了某些浏览器配置文件名称将导致 Edge 在启动时崩溃的问题。
修复了将网站安装为应用程序，然后单击 Edge 的… 菜单有时会导致崩溃的问题。
修复了使用 Application Guard 时发生的崩溃。
修复了关闭浏览器时崩溃的问题。
修复了某些网站（如 Outlook）有时无法加载并出现 “出现问题”的错误的问题。
修复了以下问题：如果在关闭浏览器时将历史记录设置为删除，则 Edge 意外退出后恢复选项卡的提示不起作用。请注意，此修复程序将完全禁用弹出窗口。
修复了 “设置”中 “安全性”部分丢失的问题。
修复了关闭浏览器时清除 cookie 的设置有时会忽略异常并清除不期望的 cookie 的问题。
修复了有时在关闭浏览器时不会清除的数据的问题。
修复了打开某些 PDF 时最初呈现全黑或空白的问题。
修复了有时可能会无意关闭 Web 捕获的问题。
修复了复制 Web 捕获有时会失败的问题。
修复了启动网络捕获有时会删除页面上所有突出显示的文本的问题。
修复了有时无法启用网络捕获某些部分的问题。
修复了网页缩放级别有时导致 “收藏夹”菜单也被缩放的问题。
修复了网页有时无法放大到一定程度的问题。
修复了有时在 IE 模式选项卡中不显示证书选择弹出窗口的问题。
当然，除已修复问题外，仍存在多个已知问题：
使用某些广告屏蔽扩展程序的用户可能会在 YouTube 上遇到播放错误。解决方法是，暂时禁用扩展程序应允许继续播放。
一些用户仍然遇到一个问题，即所有选项卡和扩展名都立即崩溃，并显示 STATUS_INVALID_IMAGE_HASH 错误。导致此错误的最常见原因是赛门铁克等供应商提供的过时的安全性或防病毒软件，在这种情况下，更新该软件将对其进行修复。
安装了相关扩展程序的 Kaspersky Internet Suite 用户有时可能会看到无法加载 Gmail 之类的网页。该故障是由于主要的卡巴斯基软件已过期，因此可以通过确保安装了最新版本来解决。
我们在该区域进行了一些先前的修复后，一些用户发现收藏夹被复制了。触发此问题的最常见方式是安装 Edge 的稳定通道，然后使用之前已经登录 Edge 的帐户登录。现在可以使用重复数据删除器工具来解决此问题。但是，我们还发现在多台计算机上运行重复数据删除器之前，任何一台计算机都有机会完全同步其更改，因此会发生复制，因此，在等待一些我们已完成的修复工作中，请确保离开两次运行重复数据删除器之间有大量时间。
在对其进行初步修复之后，一些用户仍然遇到 Edge 窗口变黑的情况。打开浏览器任务管理器（键盘快捷键为 shift + esc）并杀死 GPU 进程通常可以解决该问题。请注意，这似乎只影响使用某些硬件的用户，最容易通过调整 Edge 窗口的大小来触发。对于具有独立 GPU 的用户，更新图形驱动程序可能会有所帮助。
当使用触控板手势或触摸屏滚动时，一些用户会看到 “摆动”行为，其中在一个维度上滚动还会导致页面在另一个维度上来回滚动。请注意，这只会影响某些网站，并且在某些设备上似乎更糟。这很可能与我们正在进行的工作使滚动回到与 Edge Legacy 的行为同等有关，因此，如果这种行为不是所希望的，则可以通过禁用 edge：//flags /#edge-experimental-scrolling 标志来暂时将其关闭。
存在一些问题，使用多个音频输出设备的用户有时无法从 Edge 获得任何声音。在一种情况下，Edge 在 Windows Volume Mixer 中变为静音，并且取消静音可以对其进行修复。另一方面，重新启动浏览器可以修复它。