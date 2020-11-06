3D 打印机研发商 UNIZ 推出首款消费级产品，搭载第四代光固化技术

3D 打印机研发商 UNIZ，在中国国际进口博览会发布首款消费级新品，针对 UNIZ 消费级产品和领域的布局，结合目前全球 3D 行业现状，网易科技专访了 UNIZ 创始人兼 CEO 李厚民，深度解析中国乃至全球 3D 打印行业发展现状及趋势，以及 UNIZ 在新品发布后的战略解读。

首款消费级产品：搭载第四代光固化技术

此次，UNIZ 在进博会上发布了两款产品，分别对应 B 端和 C 端用户，其中 IBEE，就是搭载了第四代光固化技术的消费级产品。李厚民介绍，光固化技术的发展，大致分为四代：第一代是激光光固化，虽然打印体积较大，但具有速度慢，精度差等短板；第二代光固化技术，则是德国发明的 DLP，该技术采用 DLP 光机做为光源，打印精度较高，但可打印尺寸很小；第三代，是基于彩屏和面光源、采用液晶接触式曝光的光固化技术，而 UNIZ 自主研发的第四代光固化技术，则是基于第三代技术之上，在特殊定制的液晶上进行了升级。

李厚民介绍，UNIZ 第四代光固化技术，采用了定制黑白方形像素 LCD 以及第四代准直光源，使对比度最高可达 1000:1，甚至超过了部分高端小尺寸 DLP 光机的水平。该技术在 8.9 寸的大尺寸成型面积下实现 50um 的分辨率，远超抖动 4k-DLP 光机（物理 1080p，高分辨率只可小尺寸，加大尺寸则必须降低分辨率），让打印速度更快，细节表现力更高精 , 成本更低；通过这种技术革新，UNIZ 在消费级机型 IBEE 的最小细节表现力上进行了大量优化，可以达到 200 微米的细节表现力 .“对打印质量的提升，我们认为是消费级用户最关心的。”李厚民表示。

此外，软件层面，IBEE 的上位机软件同时支持 Windows 和 Mac 操作系统，除常用的编辑模型、添加支撑、切片功能外，还提供了编辑操控器、模型自动摆放、待加支撑区域提示、一键打印等工具。云平台则支持用户上传、分享、保存自己的模型，并且从云端一键打印；此外，用户还可以在云平台上远程监控打印机的实时状态、远程操控打印机。据李厚民透露，未来 UNIZ 云平台将支持在线编辑模型、在线添加支撑以及在线云切片等功能。

用全球化的眼光看待 3D 打印技术

UNIZ 是一家全球化的公司，谈到海外与国内 3D 打印技术的发展状况，李厚民表示，我们应该用全球化的眼光看待 3D 打印技术，虽然大多数 3D 打印技术最初起源于欧美，但在全球化协作的大背景下，许多中国企业也很好的运用了中国供应链上的优势，在 3D 打印领域做出了不错的成绩。同时，中国有着巨大的人口和需求规模，3D 打印的应用市场蓬勃发展。从细分市场来说，LCD 光固化技术引领着整个光固化领域的发展，LCD 光固化技术源头在我们手中。此前，3D 打印的应用场景始终被其缓慢的速度所限制，正是我们自主研发的 3D 打印技术，突破了速度的瓶颈，把打印速度提升到 1200mm/h，速度的突破给 3D 打印行业带来了更多应用落地的可能。而中国拥有着世界最强的 LCD 面板研发与生产能力，我们革命性的 4K 定制黑白 LCD 屏幕就是与国内头部面板厂商合作开发的。

李厚民表示，在美国与欧洲，3D 打印已经不算新兴产业，目前正处在 “S”曲线模型的第二阶段——成长阶段，即新技术、新设备层出不穷、各方面技术沉淀日趋成熟完备，在航空航天、数字医疗、珠宝、文创等对小批量定制化柔性生产有刚需的行业 3D 打印已经事实上成为了主流的生产工艺，实现了对传统加工手段的全面替代。在中国，3D 打印行业起步稍晚，正处于探索期与成长期之间，无论是技术沉淀还是市场感知力都还在逐步爬坡。但是对于中国这个新兴市场，我们是十分看好的，未来也将投入更多的力量，让我们优秀的产品助推中国 3D 打印行业发展。

3D 打印的终极愿景：改变人类生产方式

随着互联网技术的发展，以手机为代表的个人电子消费品在迅速迭代，从很早以前的功能机，到之后的智能机，甚至某些代表性企业的个人电子消费品，已经进化为每日伴随大众的生产力。“Make Anything Anytime”，在采访中，李厚民不止一次提到这句 slogan，他表示，对于 3D 打印行业，也存在一样的愿景，其终极目标，就是演化为生产力。

李厚民判断，随着以第四代光固化技术为首的光固化 3D 打印技术的发展，3D 打印必然会成为下一个类似于个人电脑的、人人都需要的产品形态。同时，李厚民表示，随着消费级产品的发布，UNIZ 的主要收入将来自于消费级。目前，3D 打印市场的规模迅速的增长，涉及的领域也在不断扩张。以后疫情时代 3D 打印市场的表现来衡量，消费级市场是所有技术类别的必争之地，今年出货量必定超过 100 万台，甚至可能超过 150 万台。消费级市场天花板无限高，想象空间无上限，3D 打印在这样广阔的市场空间里，必将实现 “为人类生产制造创造新方式”的使命。