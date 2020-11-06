规范 “双十一”网络集中促销行政指导会召开，拼多多、携程、美团等参会

11 月 6 日消息，今日下午，上海市市场监管局会同上海市网络市场监管联席会议成员单位，召集拼多多、携程、美团点评、国美在线、小红书、饿了么、得物 App、盒马鲜生、京东到家等 20 家本市重点电商企业召开 “规范‘双十一’网络集中促销活动”行政指导会。

2020 年，上海网络交易市场总体保持平稳健康发展，许多电商企业逆势增长。但在网络交易领域，仍有不法商家为谋取利益，存在某些违法行为。今年 1-10 月，全市市场监管部门共查处各类网络违法案件 5226 件，罚没款 8883 万元。

会上，通报了前期查办的网络案件中存在的违法特点：

一是存在刷单现象：有经营者通过所谓的 “营销公司”，重复发布好评模板，短时间提高所售商品好评度；有经营者通过刷单或向空包网站购买专门的快递空包单号，形成虚假交易记录，提高所售商品的销量。

二是超范围经营：有些网络食品经营者实际制售食品超过其公示的营业执照和食品生产经营许可证件的许可范围。

三是先提价再降价：有经营者以厂家建议零售价等作为原价来开展促销活动，高于其在本次促销活动前 7 日内有交易记录的最低成交价格。

四是虚假承诺：有些经营者的促销活动规则复杂，实际并未履行或者未完全履行优惠承诺。

此前，上海市市场监管局曾聚焦 “促销”这一热点现象，依据《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《价格法》等法律规定，制定出台《规范促销行为暂行规定》，对有奖销售、先提价、再折价”等常见的促销现象进行进一步的规定。

《规范促销行为暂行规定》第三章针对有奖销售行为规范，对经营者采取有奖销售方式进行促销经营行为作出进一步规定。明确了有奖销售的类别，细化了不正当有奖销售行为的认定标准，将抽奖式有奖销售的最高奖金额由原来的五千元提高到五万元，并对经营者在有奖销售过程中的义务进行了规定，为企业合规提供更加明确的指引。第四章主要涉及价格促销行为规范，主要规定了经营者开展价格促销活动应遵守的规定。明确了经营者开展价格促销活动有附加条件或者期限的，应当显著标明。对经营者在开展促销时 “先提价、再折价”的现象，明确规定折价、降价的基准等。