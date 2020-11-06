宏碁新款 Aspire 5 曝光：搭载 AMD R7 5700U，规格超 4800U

IT之家 11 月 6 日消息 根据外媒 NoteBookcheck 的消息，宏基新款 Aspire 5 A515 已经在欧洲的亚马逊网站上出现，搭载了 AMD 尚未发布的 R7 5700U。

亚马逊网站的数据显示，宏基 Aspire 5 搭载的 Ryzen 7 5700U 为 8C/16T，主频 1.8 GHz，Boost 频率 4.3 GHz。作为对比，R7 4800U 为 8 核 16 线程，1.8-4.2GHz。

外媒报道，目前了解到的情况是 AMD 新一代的移动 Ryzen APU 将会和桌面版一样使用相同的 5000 系列命名。需要注意的是，Ryzen 5000 移动处理器将有两种类型，分别为 Cezanne (Zen 3)和 Lucienne (Zen 2)，两个系列都是 GCN 架构的核显。Ryzen 7 5700U 很可能是一款Lucienne (Zen 2)型号。

IT之家了解到，AMD CEO 苏姿丰将在 CES 2021 发表主题演讲，有望推出 Ryzen 5000 移动处理器。2021 年的 CES 展将采用全数字化，将于 2021 年 1 月 6 日至 9 日举行。