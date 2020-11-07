俞敏洪谈在线教育：续班率 80% 是生死线，还有 2 年窗口期

11 月 7 日消息，新东方教育科技集团董事长俞敏洪近日以投资人身份出席了少儿在线教育品牌豌豆思维的 1.8 亿美元融资发布会，并对当前在线教育行业现状发表了自己的看法。

俞敏洪表示，在线教育在中国被炒得过热了。热得投资者投钱已经不理性了。谈及自己的投资，俞敏洪调侃道：“对在线教育投出去的资，就像泼出去的水。”

“很多人都认为在线教育是未来真正的教育。我有不同的观点，未来的教育是地面（线下）和线上平分秋色的教育。绝对不是在线引领教育的教育。甚至是地面引领在线、在线继续跟随的教育。这是我的判断，至于对还是错，过 5 年后再来论。”俞敏洪强调：“但是在线教育一定是一个发展方向，它也不能把地面（线下）教育消灭掉。未来二者会平分秋色。“

另外，在俞敏洪看来，投资过热，在线教育已经形成了抢夺效应。

”大家都抢着干，在线大班双师、小班课、一对一等各种形式，我们发现一个现象，没有一家在线教育公司的货客成本达到了可以形成商业闭环的地步。“俞敏洪称。

在教育领域的正向循环封闭的商业模式，结转收入扣除成本费用，至少持平和有利润。在线教育的模式，它的利润不太可能出现超过 20% 的情况。在线教育获客成本比地面教育高，同时收费相对又低，但是一定要有利润空间在线教育这个模式才能持续。

在线教育机构要做的就是两件事情。一是，让获客成本比竞争对手低。现阶段这基本是个伪命题。大家都在竞争投放，现在获客成本几乎占到学生所缴学费的 50%。二是，提高留存率 / 续班率。俞敏洪强调，在线教育续班率达到 80% 是 “生死线”，低于这个比例活不了。

“在线教育一定是一个重要的方向，在教育领域不会只有一家独大的情况，至少 2-3 家齐头并进的。”不过，俞敏洪提醒，“在线教育窗口期还有 2 年左右的时间。过了窗口期资本就会对在线教育做冷却处理。希望在教育领域的人能够团结起来，把在线教育的模式跑通了。”

另外，俞敏洪也强调，做教育做的是人心，最终依靠的是 “产品、教学质量和服务”做到顶级来取胜。

豌豆思维最新获得由软银愿景基金 2 期领投的 1.8 亿美金 C 轮融资，该轮融资由软银愿景基金 2 期领投，奥飞娱乐董事长蔡东青家族基金、新东方、DCM、创新工场、明裕创投跟投。