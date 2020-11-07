LG 承认 OLED 电视低于 120 Hz 的可变刷新率（VRR）时会出现问题

IT之家 11 月 7 日消息 LG 承认其 OLED 电视低于 120 Hz 的可变刷新率（VRR）时会出现问题，例如暗区闪烁或不稳定，可能会影响使用次世代主机的用户。

今年年初，LG 推出了多款 OLED 电视，包括首款 48 英寸 OLED 游戏电视，售价从 1500 美元（约合人民币 9912 元）到 30000 美元（约合人民币 198240 元）不等。

今年七月，LG 电子表示，由于可能存在过热问题，该公司正在召回约 6 万台在韩国销售的 OLED 电视，以更换其电源板。

今年 9 月，乐金电子（中国）有限公司召回 OLED 电视机，涉及数量 9434 台。原因显示为：由于用于消除输入电源中杂质干扰的电容器（X-Cap）单品质量问题，引起电源板内的电流增加，从而引发过热问题。

据福布斯此前报道，LG 电子 2019 年和 2020 年的 OLED 电视在可变刷新率（VRR）实施有时会导致图像发生亮度 / 伽玛偏移，这使得游戏中的黑暗区域看起来比关闭 VRR 时更灰暗。

IT之家了解到，OLED 协会此前也发布了一份关于 LG OLED 电视的新闻稿，LG 方面近日回应表示其新的 OLED 电视存在问题，当启用 VRR 时，它会转化为深色，看起来呈灰色，并刷新掉。

LG 显示称，原因是 OLED 面板而非 OLED 电视本身。

当刷新率小于 120 Hz 时使用 VRR，会导致 OLED 电视伽玛曲线与刷新率不一致。例如，40Hz 帧速率比 120Hz 帧速率长。因此，较低的帧速率会导致像素点过度充电，从而导致暗灰色图像的闪烁，这对于暗图像而不是明亮图像是明显的，因为人眼对低灰度颜色更敏感。LGD 可能会解决此问题，建立针对较低帧频优化的多个伽玛曲线。

LG 表示将尝试通过 “建立多个伽马曲线”以降低刷新率来解决 VRR 问题，但不太可能以固件形式解决，且目前似乎并没有太好的解决方法。