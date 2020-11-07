多益网络回应 “员工自愿降薪”：内心普遍真实高兴满意

IT之家 11 月 7 日消息 根据新京报稍早前的报道，广州多益网络股份有限公司员工爆料公司测试忠诚度允许员工自愿降薪，流出的群聊天截图显示：“今年公司效益良好，利润有较大增长。公司决定，允许员工自愿申请每月降低待遇的 10%”。

IT之家了解到，多益网络现在做出了回应，称自愿降薪是员工合理合法的权力，另外该发布截图的前员工因表现太差，被其主管批评，从而怀恨在心，断章取义。

多益网络表示，多益老员工和高管 100% 申请参加自愿降薪活动，内心普遍真实高兴满意。所有符合参与该活动的员工中，93% 参与了本次活动。

多益网络对自愿降薪活动的说明公告

1、自愿降薪是员工合理合法的权力

2、发图前员工杨毅廷在上家企业农业银行做 “客户经理”月薪 5000，在多益月薪 7000，他却书面期望要求多益 5 年后给他年薪 50 万。因他工作入职 4 个多月来表现太差，被其主管批评，希望他改善工作态度，他却怀恨在心，断章取义、扭曲多益降低 10% 年薪但提高年终奖的真相，私自违法把公司内部发布的待遇调整相关的商业机密对外发布，后其引咎辞职。

3、多益老员工和高管 100% 申请参加自愿降薪活动，内心普遍真实高兴满意。所有符合参与该活动的员工中，93% 参与了本次活动。

4、疫情特殊环境下，员工自愿降薪是非常好的共度疫情的模式，不应该攻击这种自愿。更何况是降低月薪，但提高年终奖，提高实际总年薪的做法，更应该被称赞。

大众被断章取义的个别员工和少数媒体误导攻击，这些人才是祸害社会的人。