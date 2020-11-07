中国电信：天翼物联产业联盟成员已超 650 家

2020 年 11 月 6 日，天翼物联产业联盟（以下简称 "联盟"）召开了第四次理事会议。中国电信、华为、中兴、高通、爱立信、IBM、深创投、东南大学、中科院微系统所、SAP、微软、上海移远、合肥奥联等 13 家理事单位代表及联盟成员单位特邀嘉宾出席。

会上，中国电信集团政企信息服务事业群上官亚非总经理任联盟秘书长，中国电信集团政企信息服务事业群刘勇副总经理任联盟副秘书长。同时，大会审议通过 97 家新加入联盟成员单位，天翼物联产业联盟成员数量增加至 650 多家，涵盖全产业链环节、6 大行业领域、4 大产业集聚区，中国电信物联网生态圈进一步扩大。

自 2016 年 7 月成立以来，天翼物联产业联盟秉承以协同创新为手段，以满足需求为导向，以共赢发展为目标的理念，打造产品汇聚平台、创新协同平台、资源共享平台、资金对接平台，快速打通产业链，并在生态合作、创新服务、垂直生态运营等领域帮助各方实现商业价值，推动产业快速规模发展。

生态合作方面，联盟通过组织开发者大赛、招募终端、沉淀解决方案、打深造标杆案例等活动，汇聚产品千款几乎涵盖所有物联网应用场景。目前，联盟已举办了两届天翼物联开发者大赛，组织线上线下技术沙龙 21 场，累计辐射 3 万人，80 多位业内专家度参与，累计 600 多个项目报名参赛，多次巡回赛、总决赛累计吸引观众超过 40 万人次，汇聚创新应用超过 50 个。

创新服务方面，联盟设立物联网开放实验室，提供 NB、5G 等新技术覆盖模组终端、网络、平台等一体的实验室测试环境服务，及技术咨询、研发支持、检测评估等技术服务，累计服务数量超 5000 次，全方位持续促进新产品、新技术的商用规模化落地应用。目前，中国电信物联网开放实验室已联合亿讯实验室、广研院实验室等 9 个业内领先的物联网实验室形成实验室联盟，构建全国多区域节点联动服务体系，通过终端招募支持、检测评估、平台对接验证、赋能培训等多种服务，推动物联网产业规模化发展。

垂直生态方面，联盟成立水务 / 燃气 / 家电 / 安全 / 5G 机器人等 5 个产业推进组，对接各行业协会组织展开广泛合作，聚焦行业发展中共性的技术问题开展技术研讨，共同推动行业标准规范制定，形成技术引领态势。目前，联盟已协同产业链多家单位发布各类白皮书、标准等成果超过 15 个，有效推动了物联网创新发展。

当下，以 5G 为基础，以 AI、大数据、区块链等技术融合为特征的端边云融合的物联网基础设施建设为行业带来了巨大的战略机遇。天翼物联产业联盟将携手更多合作伙伴，共同营造一个协同创新的产业环境，做强联盟影响力，做大中国电信物联网生态圈，为中国物联网产业规模化发展贡献力量。