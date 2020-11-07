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工信部原部长李毅中：华为有志建立芯片制造线，应给予支持，给予称赞

凤凰科技 2020/11/7 19:28:46 责编：孤城
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11 月 7 日消息，以 “逆势而起，砥砺前行的科技力量”为主题的 “2020 凤凰网科技创新趋势论坛”于 11 月 7 日 - 8 日在线召开。

在今日的 2020 凤凰网科技创新趋势论坛上，工信部原部长李毅中发表主题演讲《中国 “芯”的挑战与未来》。他强调，我国的工业互联网还处在一个初始阶段，还有一些命门掌握在人家手里，为此还要持续、深入推进数字产业化和产业数字化。

他指出，尽管美国对中国芯片产业的围堵可能会拖累和延误我国数字化的进程，但我们要有充分的预判做好防范、填补和替代。加快转化、实现替代，开拓新的市场，寻求新的合作伙伴，加深合作的内容，稳住产业链，增强我们的反制能力。

谈到我国当下面临的芯片问题时，李毅中直言，“面对美方穷凶极恶的围剿，华为有志建立芯片制造线，我们应该给予支持，应该给予称赞。”

李毅中表示，要实现自主创新，掌握核心技术、关键技术，改变我们受制于人的被动状态，关键是推动新一代新兴技术和实体经济的深度融合、跨界融合。

“经过十多年来探索、变化、实践，我们业内总结了两句话，哪两句话？数字要产业化，产业数字化。前半句数字产业化是个手段，后半句产业数字化是我们的目的。”李毅中补充道，数字产业化就是将信息技术实体化；产业数字化即产业数字化转型升级，迈向中高端。

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关键词：华为芯片

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