华为 Watch GT2 Pro 10.1.2.36 固件更新：新增血氧自动检测

IT之家 11 月 6 日消息 10 月 30 日，华为在国内正式发布了 Watch GT2 Pro 手表，运动款售价 2188 元，时尚款售价 2388 元。根据网友投稿，华为 Watch GT2 Pro 现已收到 10.1.2.36 固件更新，新增血氧自动检测。

10.1.2.36 固件更新：

新增血氧自动检测（限安卓用户）

新增支持韩语、缅甸语、孟加拉语和波斯语

优化天气卡片

优化游泳池长度自定义设置

IT之家了解到，华为 Watch GT2 Pro 智能手表支持无线充电功能，还支持血氧饱和度检测、全程睡眠质量监测、心率监测、7×24 小时压力监测以及自主心脏健康管理等，可提供超 100 种运动模式，该手表还提供了 6000 多款的功能表盘和动态表盘，还支持自定义表盘背景等。

外观方面，华为 Watch GT 2 Pro 采用蓝宝石玻璃镜面，通透耐磨，辅以钛金属表框，搭配陶瓷背壳，不仅轻巧坚固，而且抗热耐寒。

其他方面，华为 WATCH GT 2 Pro 支持无线快速充电，可搭配华为 Mate 40 系列的无线反向充电功能使用。官方表示该手表充电 5 分钟即可连续使用 10 小时，满电状态下可使用 2 周。