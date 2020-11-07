8 日 0 点狂欢加码：苏宁免费薅 3 单、京东最高补贴 11 元

1、全场免费+包邮： IT之家 x 苏宁易购 补贴开启！（8日加码可下3单）

IT之家 联合 苏宁易购，开启全场免单补贴购！连续6天，每天都能0元薅1单。



此活动仅限 IT之家App 跳转 苏宁易购App 下单，点此前往主会场：

活动规则

1、11月6-11日期间，每人每天限购1单。

2、11月8日活动加码，每人可下3单（每人共可下8单）。

3、商品订单实付金额必须等于9.9元，请勿使用随机立减、购物券、红包等任何优惠活动。

4、商品必须通过【苏宁易购】App下单购买，小程序、网页、快应用购买无效。

5、商品下单成功并成功追单后（下单次日更新订单状态），每单会返现9.9元，返现将于2021年1月20日发放至您的账户。

6、订单状态会在下单次日更新状态，如果订单状态显示返现失败，请及时申请退货退款。

7、订单信息和订单返现，需要通过最会买App查看和提现：下载最会买App->我->我的订单->苏宁0元购。

说人话

就是从 IT之家App 点击上方活动卡片跳转到 苏宁易购App，全场随便下1单（付款9.9元）。

第二天可在【最会买】App查看追单状态（需1天审核，只返每天第1单），成功返现将在1月20日到账。

【最会买】账号与【IT之家】账号互通，小伙伴们无需担心丢单。

2、京东每天最高补贴11元！全场包邮1元起

【活动每天0点开启】

京东11.11“补贴购”继续，4重优惠可叠加：

• 京东京享红包，可无门槛叠加使用：点此领取（每天可抢3次）

• 3元无门槛红包：点此领取（每天0点可领1次，限量手慢无）

• 补贴购5元/3元礼金：点此领取

【3元红包】与【5元/3元礼金】每日都可领取1次（叠加每天可下2单），00:00更新，真香！

红包可在“我的”→钱包→红包 中查看，5元/3元礼金可在“我的”→优惠券中查看。

如果使用白条支付，大概率还能再减0.5~1元（4重优惠后立减5~6元）。

补贴购会场

会场内商品全部可用礼金，都是好价：

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