微软 Surface Duo 双屏手机 SwiftKey 键盘迎来更新：支持分体式输入

IT之家 11 月 8 日消息 双屏手机 Surface Duo 采用了微软的 SwiftKey 键盘，实现了无缝打字体验。Surface Duo 最大的问题是软件和手势操作问题，但在过去几周，微软通过定期更新对软件进行了多项改进。

上个月，Surface Duo 更新了谷歌的 10 月安全补丁，并对性能进行了改进。微软还更新了 Microsoft Launcher，删除了 Timeline，优化了整体性能，并对应用组功能进行了调整等。

微软似乎正在测试 SwiftKey 键盘应用的新更新，将允许键盘在两个屏幕上分割，中间空出空间。

在双屏手机上打字体验并不好，因为用户必须伸展手指来敲击按键。伸手去触碰键盘中间的按键非常不方便，而且对于手小的用户来说，这种体验会更不舒服。

好在是，这次 Swiftkey 的新更新终于可以让用户使用两个拇指打字，但新的键盘布局目前只在书本模式下或当你打开两个屏幕时生效。

值得一提的是，类似这样的分体式键盘已经通过第三方键盘厂商在安卓手机上出现多年，但这是微软自家的键盘首次在双屏硬件上获得对分体式输入的支持。

该更新似乎正在向选定的测试者推出，应该会在今年晚些时候出现在所有 Surface Duo 手机上。

IT之家了解到，除了 SwiftKey 键盘更新之外，据悉微软还在进行一个大型的 Surface Duo 软件更新，其中包括相机功能和显著的性能改进，但目前还不清楚该更新将在何时到来。