戴尔 UP3221Q 显示器上架：全球首款 2K mini-LED 背光显示器

IT之家11月8日消息 戴尔超高端专业显示器 UP3221Q 目前已上架官网，官方表示这是世界上第一款 2K mini-LED 背光显示器，拥有目前已知最多的 2000 颗 mini LED 灯源，可以呈现顶级色彩，超越华硕 ProArt PA32UCX-PK 和 Apple Pro XDR Display 等显示器。

然后是大家最关心的售价，目前官方商城显示国行售价为 54999 元，或为戴尔有史以来最贵的显示器。当然，考虑到专业水准，顶级的专业设计人士使用是完全值得的。

值得一提的是，该显示器海外售价 5000 美元。此外，微软 Edge 浏览器新加入的优惠券查找功能似乎可以帮上忙。

戴尔 UP3221Q 是全球首款具有 2000 个 mini-LED 背光调光区域的显示器，采用 31.5 英寸的 4K IPS 面板，原生 10-bit ，拥有 1000 尼特亮度，10.7 亿色彩，通过 VESA 认证，HDR 1000 认证等，覆盖 100% DCI-P3、99.8% DCI-P3i、93% Adobe RGB 和 83% BT.2020 色域。

戴尔 UP3221Q 基于 miniLED 面板，拥有一个磁吸式的遮光罩，减少不必要的环境光线、眩光和反射。

此外，该显示器支架可以多向调节，支持 16cm 升降调节、90° 旋转等调节，当然也可以 VESA 挂壁。值得一提的是，屏幕下沿集成了 CalMAN 较色仪，支持第三方 CalMAN 校色。

接口方面，戴尔 UP3221Q 不支持 HDMI 2.1，但它可以提供两个 HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、雷电 3、三个 USB Type-A、两个 USB 3.2 接口等。

其他方面，该显示器采用 OSD 背后摇杆式控制器，支持 Dell Display Manager、 Easy Arrange 、PowerNap等技术。IT之家了解到，戴尔表示自己注重环保，该显示器包装采用至少 89% 的可回收纸板，其余 12% 来自可持续能源领域。