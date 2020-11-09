三星 Galaxy S20 FE 海外推出 256GB 版本，国行早已提供

IT之家 11 月 9 日消息 三星今天在海外推出了 Galaxy S20 FE 的新版本，拥有更大的存储空间，将于本周发售。

今天三星公布的新款 Galaxy S20 FE 搭载了 256GB 存储空间，而原来的机型只提供 128GB 的内部内存。值得一提的，10 月 16 日发布的国行版 Galaxy S20 FE 已经提供了 256GB 的版本。

拥有 256GB 存储空间的 Galaxy S20 FE 5G 将于 11 月 6 日在海外开始发售，售价为 770 美元（约 5088 元），将在特定运营商发售，三星还将通过其在线商店提供该机的解锁版。

IT之家了解到，三星 Galaxy S20 FE 采用 Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏，为 6.5 英寸，介于 S20（6.2 英寸）和 S20+（6.7 英寸）之间，不过分辨率是 1080p+。这块屏幕还通过了 HDR10 + 认证，并且一样支持 120Hz 刷新率，但要降到 1080p 分辨率。

三星 Galaxy S20 FE 采用的是骁龙 865 芯片组，背面的三摄像头采用了 S20 上的 1200 万像素主摄像头，拥有 1/1.76 " 的大尺寸传感器和 1.8 微米的像素，具有双像素自动对焦功能，还具有光学图像稳定（OIS）功能。长焦摄像头是新的，为 800 万像素传感器（1.0 微米像素），支持 OIS、f/2.4，提供 3 倍光学变焦和最高 30 倍空间变焦。S20/S20 + 的 6400 万像素传感器不见了，这意味着 FE 不能录制 8K 视频。第三个摄像头是 1200 万像素超广角摄像头，可覆盖 123° 视野。